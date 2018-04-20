華興水管橋不遷 居民憂釀水患

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中國時報
／嘉縣報導

銜接嘉義縣民雄鄉和嘉義市的華興橋正進行改建工程，預計明年完工，但舊橋旁的自來水管橋遲未有遷建動作，當地居民擔憂水管橋墩阻礙水流，甚至造成水患，讓改建華興橋的美意大打折扣，19日金興村長何建明與村民前往陳情，自來水公司回應待7月評估報告出爐後，再商討如何處置水管橋。

華興橋跨越朴子溪，因橋梁老舊，梁底高度過低，又有多達22個橋墩落在溪底，通洪斷面嚴重不足，遇強降雨或颱風，經常發生溪水暴漲，造成鄰近區域淹水，目前建設的新橋，不但梁底高度將提升2.92公尺，完工後只剩4座橋墩在溪裡，對水流順暢有相當大幫助。

舊橋日後將拆除，但緊鄰的華興水管橋卻不見有遷建行動，讓2、3年前就積極反應，要求水管橋遷移的居民很憂心，何建明說，華興橋上游堤防潰決3次，造成金世界社區水淹2樓，數百戶受害，罪魁禍首就是華興橋和水管橋的橋墩卡住漂流雜物或樹木，阻斷水流，導致大水一路回溢，社區才遭波及。

另有現場居民指水管橋的橋墩多，就算新橋新蓋，仍會形成阻礙，但多次反應未果，怒批自來水公司不聞不問，經現場聽取民眾陳情後，自來水公司第5區管理處工務課工程師孫嘉福表示，已完成現地測量，會檢討水管橋是否影響朴子溪斷面流量，7月底評估報告出來，再來研商對策。

(中國時報)

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