兩韓終戰大逆轉 兩岸呢

2018年04月20日 04:11 中國時報 蔡東杰

自2011年底接替金正日上台執政以來，迄今短短6年半時間，金正恩一共指導進行了4次核試與84次飛彈試射，儘管在此同時也面對了總計8次、且一次比一次更嚴厲的聯合國制裁案，北韓仍「無比勇敢地」在東北亞上空持續散布濃不見底的安全陰霾。

直到2017年底，非但平壤看來沒有收手跡象，尤其白宮方面亦從沒停過文攻武嚇，不過，正印證了英國的一句俗諺，國家「沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，一切以當下利益為依歸。」情勢在2018年初急轉直下，先是南北韓在2月藉平昌冬奧破冰，3月底金正恩閃電訪問北京，至於川普在拋出美朝高峰會議題的同時，準國務卿蓬佩奧早已秘密去過平壤。最新的發展則是青瓦台證實，在4月27日南北韓高峰會中，雙方可望通過「終戰宣言」，並以此共同朝向半島無核化的目標邁進。

看著這一連串速度堪比川劇變臉的大逆轉，想必許多人不禁瞠目結舌，「到底發生了什麼事？這是真的還是假的？」問題是：面對如此引人注目的議題，尤其牽扯如此多重要大國，無論背景理由為何，想必各方絕非兒戲，一定經過相當程度的深思熟慮。

就半島議題本身來說，我們也未必看得太樂觀，畢竟雙方並非第一次舉辦高峰會（2000年和2007年各有一次），而北韓既不是第一次拋出橄欖枝（例如1991年和南韓簽署以「和解、非核、互不侵犯」為原則的基本協議；2007年接受六方會談以最終棄核為目標的《213共同文件》），過去更曾經數度翻臉撕毀協議（例如2009年片面退出六方會談並再度啟動核試；2013年宣布《停戰協定》與《兩韓基本協議》同時作廢），如今突然發動微笑攻勢，就算不是居心叵測，未來亦勢必「什麼事都可能發生」。

但又反過來說，即便從歷史經驗看來，南北韓關係就像跳探戈一般，時進時退，誰都保不準下階段發展為何，畢竟只要前進就有機會，不是嗎？總比長期僵持或一昧倒退來得好吧。

再以近期美中關係為例，面對雙邊貿易戰不斷升溫加壓，雖然部分人傾向從所謂「新冷戰」角度來預測其發展，實則兩方仍大體維持「競合」互動，也就是競爭與合作並存，遠不到無法溝通或可能撕破臉的地步。相對地，兩岸關係現狀反而更接近「新冷戰」的定義。因為所謂冷戰，本即暗示著雙方對彼此互動採取了意識形態立場，完全缺乏共識。

且不論國家「小事大以智」，就算處理日常瑣事，隨時維持彈性原則並尋求突破的機會，難道不是主事者應有的常識？死抱著某些概念想法不放，自覺只要稍稍讓步就非吃虧不可，難道真是一種理性思考？放棄對過去歷史的某些執念，一起邁向充滿各種可能性的未來，難道不是「民之所欲」？仔細思考如何帶領國家和年輕人衝破逆境，難道不是台灣執政者的當務之急？

相對南北韓「守得雲開見月明」，甚至「柳暗花明又一村」，兩岸呢？

（作者為國立中興大學國際政治研究所教授）

(中國時報)