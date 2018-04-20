和統或武統 軍演後必答題

2018年04月20日 04:11 中國時報 傅應川

台海情勢升溫，共軍在福建泉州外海實彈演習登場。據外電報導，經約15個小時，迄18日23時，隨著最後一架直升機降落，演練宣告結束。此實屬一場規模小而時間短的一場演習，但確為轟動中、美、台三方的震撼彈。雖然時機敏感，但真正令人關心的在於中共的戰略意圖。

本次軍演，確實可與1995年6月台海飛彈危機相類比，當時李登輝在美國，不時以「中華民國在台灣」，挑戰北京「一個中國」的論述。其意在以其「李六條」，回絕了代表了一個中國原則的「江八點」，而觸怒了大陸，並使兩岸關係急速惡化。事件雖以美國出動兩航母戰鬥群而遏止，但對兩岸，尤以傾獨的人士，在戰略情勢上，形成極端不對稱的認知。江澤民認為，「不使用武力，反倒使得和平統一成為不可能的事」，最終仍須使用武力來解決」；而主張台獨者認為：「美國的航母馳援，將是台灣的安全保障」，並視中美衝突為「台獨機遇」。因為衝突一起，共軍必敗，台灣就獨立了；惟情勢已變，台獨仍執迷不悟。

很顯然，這次軍演具有強烈的針對性，北京直接表態意在警告台獨，亦反映出台海飛彈危機以來，其戰略意圖及目標皆未改變。國台辦主任劉結一表示：「我們舉行軍演，是為了捍衛我們祖國主權和領土完整的一次行動。」而大陸駐美大使崔天凱也就此問題與劉隔洋唱和，並表示終會統一。對陸方的表態，美方的解釋雖有正反不同，但都意識到，這是川普政府試圖升級與台灣的關係所做的反應，並對美、台發出強硬的信號。

就演習本身來觀察，其規模及時間皆不如1996年的飛彈危機。但從國軍的實力言，演習期間保持海峽監控，控制演訓不發實彈，避免擦槍走火等，是務實作法，並以不擴大爭端為滿足。但對共軍而言，雖然仍保持和平統一的政策方針不變，然而自中共十九大之後，明確表示已啟動統一進程，堅持「六個任何」，不容把任何一塊中國領土分裂出去。故沒有結果，就不會在此問題上打住。也因此本次演習只是「前菜」。

若就戰略的實質意義言，共軍軍演的目的在針對並嚇阻台獨，但本次演習仍處在戰略嚇阻的前期，重點在美而不在台，不放棄美對台政策會及時轉向的努力。因為中美的貿易戰有緩和的跡象，且如包道格等重量級人物都呼籲華府與北京保持冷靜，目的在解決美國《國防授權法》及《台灣旅行法》等，對台灣發出的錯誤信號。

對台灣而言，以如此小的軍事演習，當然達不到嚇阻台獨，並達成統一的目的。故其後必是一波強過一波，直到達成目的為止。本次演習端出的前菜，其意義究竟何在？蔡英文上台後的「九二共識」答卷，迄今未答。但已到了非答不可的階段，此前的答卷為是非題，在承不承認九二共識。既不作答，換個選擇題。選項只有兩個「和統」或「武統」；若仍不答，可自動代答，其標準在於是否仍進行台獨行徑。演習期間，台方沒有就此問題表態，往後會否表態令人擔心。繼之，軍事威懾的地動山搖恐接踵而來。（作者為中華戰略學會常務理事）

(中國時報)