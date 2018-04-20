新台海危機引爆 務實化解

2018年04月20日 04:11 中國時報 蔡志弘

行政院長賴清德多次強調自己是務實的台獨工作者後，引起中共發動針對性實彈軍演，國台辦主任劉結一直接點名賴清德就是個台獨，脆弱的兩岸關係再度走上鋼索。新台海危機並非危言聳聽，大陸持續以武力施壓也可預見。

賴清德無視大陸方面節節升高的警告力度，致使台海軍演戰雲密布，賴清德最近的暴衝言論顯示，他企圖爭取和鞏固深綠基本盤對他的支持，以此拉開與蔡英文的黨內民意差距，至少確保接班領先地位，甚或為挑戰2020鋪路，政治企圖昭然若揭。

回顧1996年台海危機，主要背景有二。一是1995年5月，時任美國總統柯林頓允許前總統李登輝於當年6月赴美進行非官方訪問，打破將近17年未有中華民國最高官員訪美的慣例。二是1996年台灣將舉行首次民選總統投票，大陸認為上述情勢助長台灣內部謀求獨立的政治勢力，決定動用軍事手段反制。

時隔22年，台海危機捲土重來。但兩岸情勢已非1996年的情況，大陸也不再是1996年的大陸。20多年過去，兩岸實力對比和美中台三邊關係已出現天翻地覆的變化，台灣更沒有足以對抗的籌碼和本錢。台海危機如果由台灣主動挑釁點燃，美國很難重演1996年的做法。

新台海危機的關鍵時期可能在5到6月間。一方面賴揆持續點火，而美中貿易戰中，美方又一再打台灣牌，大陸對台施壓力度不斷上升。最近美方批准授權台灣潛艦國造行銷核准證，5月美台國防工業會議在台舉行，6月AIT新館落成，美方可能派高層官員來台，甚至可能依據《國防授權法》，推動美艦泊台。這兩個月是關鍵，若兩岸情勢無法降溫，台美又升高官方交流力度，將成為台海危機的引爆點。

日前川普再度轟炸敘利亞，雖然美軍以反制阿賽德政府施用化武為名，但多少有轉移川普內政問題的因素。隨著通俄門案的進展，川普會不會以台海問題作為轉移通俄門的焦點，值得注意。

從這次中共公布的軍演規模和範圍來看，已相當克制，但其中發出的訊息卻相當明確，就是針對台獨勢力和賴揆的言論，希望蔡政府不要誤判情勢，或者抱持僥倖心理，畢竟兩岸對抗，台灣籌碼有限，美國又以自身國家利益為優先，台灣不可能成為主導美中台關係的關鍵方。認清現實，才能務實。

兩岸緊繃的情勢如何走下去？孟子說：「以大事小者，樂天者也；以小事大者，畏天者也。樂天者，保天下；畏天者，保其國。」白話解釋是，能以力量大者對待力量小者，是樂於聽從天命的人；能以力量小者對待力量大者，是畏懼天命的人。樂於聽從天命的能安定天下，畏懼天命的能保全其生存。這是給兩岸領導人最佳的建議。（作者為大葉大學榮譽講座教授、前海基會顧問）

(中國時報)