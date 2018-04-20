2018年04月20日 04:11 中國時報 劉順達

全球注目的「文金會」將於4月27日在板門店和平之家登場，這場會談未上演先轟動，主要是北韓領導人金正恩手握核武，影響東北亞，甚至是全世界的安全與穩定，因此，朝鮮半島周遭各國時時刻刻都在密切注意金正恩這次會不會「放下屠刀」。

首先，可以觀察自今年1月起，金正恩自行脫掉「屠夫」服裝，改穿「和平使者」新衣出現在世人面前。先行派遣北韓選手及公演藝術團等人參加南韓平昌奧運，尤其兩韓選手一起手牽手高舉「韓半島旗」在「阿里郎」歌曲伴奏下入場，合唱「和平奧會」，給全世界留下深刻印象。

踏上國際舞台後，金正恩更加快腳步，又陸續一口氣促成「文金會」和「川金會」，讓人對他的「脫胎換骨」意志與信心頗感興趣。第一，打破「金氏世襲王國」印象。金正恩自幼在瑞士受教育，他酷愛籃球與足球，其間興建游泳池與滑冰場，讓外界認識北韓的變化。甚至，金正恩偕太太李雪主參觀化妝品工廠，告訴北韓婦女如何「愛漂亮」。

其次，拆除38度線障礙物。透過此次兩韓藝術團的交流表演，金正恩發現南韓的流行歌曲，不僅他個人愛聽，北韓人民也喜歡唱，在這種大環境的變化下，金正恩深深感受到韓民族的「血濃於水」，根本無法再以任何理由阻擋，倒不如早日打開門戶。

第三，緊握「核武」無助經濟開發。金正恩於2012年4月向北韓人民保證「不會再扣緊腰帶」，因此，他要兌現向人民的溫飽承諾。進而，他認為「擁核」造成與鄰國敵對，互不來往，故步自封，損失在自己。尤其，近年來受到聯合國安理會的不斷經濟制裁，確實影響北韓經濟衰微及政權穩定。

由此觀之，金正恩的決斷與勇氣應受到正面評價。惟現在剩下的會談關鍵議題是，解決無核化問題。3月26日在「習金會」中，金正恩首度表示願意以「階段性、同步」的方式解決，此不僅與習近平主席先前提出的「雙軌並行」主張不謀而合，並且得到俄羅斯總統普丁的支持。

問題是，川普對南韓特使鄭義溶至華盛頓轉達的北韓「廢核」意向搞不清楚，非要派CIA局長、準國務卿蓬佩奧於4月1日親訪金正恩，當面確認北韓放棄核武的真意。據川普17日親口說明，似已多少釋懷，但對美國堅持的「先廢核、再補償」是否有所妥協，未進一步澄清。

看來，川普在觀望文在寅與金正恩的會談中，文在寅在「利比亞式」（一次性完全廢核）或「伊拉克式」（逐步性完全廢核）2項中，到底會選擇哪一項。若讓川普不滿意，很可能會給「川金會」添加變數，即「川金會」泡湯。

無論如何，兩韓緊緊擁抱在一起。他們合唱「春天來臨」，共同歌頌「我們的願望是統一、夢裡的所願也是統一、希望統一早日來到」。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

(中國時報)