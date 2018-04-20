不是武嚇 是給賴清德政治訊號

2018年04月20日 04:11 中國時報 主筆室

大陸繼4月12日在南海海域與美國針鋒相對，舉行近年來最大規模海上閱兵後，18日又在台海距離金門約65公里處進行實彈射擊。兩岸媒體以「台海軍演」定位這項演訓，大陸官方也多次強調，演習具有針對性，目的在彰顯中國捍衛領土主權完整的堅定態度，國台辦主任劉結一更公開承認，就是針對賴清德。賴清德的務實台獨說一時成為對岸文攻武嚇的靶心，加上美中關係正陷入20年來最緊張狀態，兩岸緊張情勢突然拉高，美國也高度關切這項演習。

最近，對岸武統論再度升高，與兩個因素有關。一是台灣獨派聲浪高漲，加上賴清德身為閣揆卻假藉言論自由刻意彰顯台獨立場。二是中美關係惡化，尤其美國先後通過《國防授權法》和《台灣旅行法》後，又傳出國家安全顧問波頓可能來台出席美國在台協會台北辦事處落成典禮，美國務院日前又批准台灣潛艦國造的行銷許可證，同意相關國防廠商來台洽談；甚至傳出可能對台出售F-35戰機。北京不乏悲觀論者，認為美中兩強在地緣政治上針鋒相對，經貿關係也因相互祭出針對性關稅報復而惡化，美台關係卻在此時出現突破性發展，是美國刻意在打台灣牌，中美關係一法三公報的基石將出現質變，大陸要認清現實做出回應，尤其要針對台灣強烈表態，避免台獨問題失控。

台海問題的核心是美中關係。美中大國面對紛亂危險的訊息，自我克制和不踩紅線的規律就更為重要。尊重彼此核心利益，是管控危機必須奉行的準則，即使出現熱衝突，仍緊守「不對撞」的紅線。北京不會接受美國打台灣牌，美國也不會接受在貿易談判中空手而回，雙方都必須照顧對方的核心利益。

尤其當今全球事務，唯有美中合作才能有效控管，北韓核危機也是在美中協力下，才得以峰迴路轉。遺憾的是，一直有好事者不斷套用各式陷阱說，推測美中難逃一戰，這類為拚網路點閱率的聳動貼文，很容易形成民意壓力，迫使政治人物對爭議議題強烈回應，終而造成如今美中關係亂雲崩雪，彷彿已到了非攤牌不可的地步。事實上，美中不斷透過各種對話和協商機制化解危機，所謂的「美中開戰」，根本不在決策選擇的可能方案中。

同樣的情勢也出現在兩岸關係上。大陸對美國意圖改善美台關係的動機高度不信任，加上閣揆賴清德的嗆辣發言，對岸出現談論武統解決兩岸紛歧的頻率與強度都增多，針對性也加大。現階段仍然堅持反對「武統論」，主張惠台政策的大陸官方，也受到沉重的民粹壓力，要求強硬。

不過，蔡英文總統多次宣示，以中華民國現行憲政體制作為推動兩岸關係基礎的承諾不變、維持現狀的立場不變，也不走回對抗的老路。憲政體制和維持現狀是蔡總統兩岸政策的基本架構，「不會在壓力下屈服」則是給北京畫下的紅線。因而，蔡總統在去年年終記者會強調，這個時候或有任何對台動武的可能性，應該都不在現在決策思考裡面；兩岸的問題絕對不會是軍事武力的解決，而是以和平的方法來面對不同意見和不同的立場。

同樣地，對岸最高領導人習近平在自十八大以來多項重要場合的發言，也強調和平統一的基本政策，追求兩岸心靈的融一，秉持「兩岸一家親」理念，尊重台灣現有的社會制度和台灣同胞生活方式，願意率先同台灣同胞分享大陸發展的機遇。顯示任何訴諸非和平手段解決兩岸爭議，都不是北京的政策，只有反對台獨的紅線會更加清晰而且嚴厲。

對岸火炮實彈射擊演習確有壓制台獨之意，空軍「繞島巡航」進入我防空識別區，亦是一種軍事壓力，賴清德不應忽視對岸的政治訊號。其實，大陸駐美大使崔天凱17日在美國哈佛大學的演說，政治訊號非常清晰且完整：一、堅決捍衛領土主權完整，二、仍希望和平統一。我們應該把大陸的演習與空軍繞島視為反台獨的防禦性作為，北京無意「武統」，也不是恐嚇台灣人民，而是對賴清德的警告。不過，民進黨整體並沒有背離蔡總統的兩岸政策，蔡總統應對賴清德閣揆身分應有的規範，做更清楚的交代，對岸也應避免採取進一步升高對抗的措施。

習近平在去年底全國政協新年茶話會曾引詩句：「潮平兩岸闊，風正一帆懸」，在中華民族偉大復興的巨輪上，每一份力量都不可或缺。

(中國時報)