小商家的心聲

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中國時報
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民進黨執政以來，各界一再呼籲以拚經濟為第一要務，賴清德上任之初也宣示要以解決企業界的五缺為首務，但拚經濟只是嘴上喊爽，企業界盼了半天，盼來的是大陸惠台31項措施以及民進黨無盡的轉型正義打壓，最近的卡管更是卡到自己，歹戲拖棚，難以為繼。

高雄一家知名餐廳業者3月底不堪虧損歇業，痛批蔡政府只會拚政治，不會拚經濟，氣得在門口懸掛「民進黨不倒，經濟不會好」的看板。業者痛陳高雄市已從第二大城淪為老三，城市整體消費力下滑，也留不住年輕人和高端企業。

其實這種現象又何只高雄一個城市，全台面臨的問題都一樣，現在高端企業和年輕人都排隊等著出走。今年大學學測成績公布以後，大陸的大學放寬對台生招生門檻，許多學生都紛紛打聽如何進入大陸大學；大學教師也在惠台31項的磁吸效應下，準備到大陸教學。用腳投票已經形成下一波人才出走的風潮。

走不了的民間小商家，有的半門虛掩等著客人上門，有的望著窗外哀聲嘆氣，無可奈何之下，有些商家在店門口貼出對聯，表達心聲。台北市就有一家書局門口貼出對聯，上聯是：「英明有虧，嘆民主淪落，罄竹難書言難盡」，下聯是：「文治無能，悲進步停滯，滿朝空談政空轉」，橫批是：「清名易得為政難，若不恤民即無德」，把對當朝的怨氣都吐在對聯上。

民進黨過去靠一句響亮的口號贏得選舉：「國民黨不倒，台灣不會好」，現在被民眾改成「民進黨不倒，經濟不會好」，民進黨如何挽回經濟頹勢，已經成為今年選戰成敗的關鍵。

(中國時報)

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