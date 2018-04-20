審慎解讀反獨軍演炮聲

2018年04月20日 04:11 中國時報 王銘義

上世紀90年代初期，面對東歐劇變、蘇聯解體，西方國家意圖對中國「和平演變」，鄧小平曾倡議「要維護中國獨立自主、不信邪、不怕鬼的形象」。這句「服理不服霸，信理不信邪」論述，30幾年來，始終是中共應對國際強權挑戰涉及主權領土議題的宣傳利器。

大陸官媒近年在評論文章就常出現「中國人民不怕鬼、不信邪」的激勵用語，通常是預示著保衛領海、領土，或反台獨、反霸權的政策訊號。解放軍這次高調宣傳在海峽彼岸晝夜進行實彈演習，意謂著遏制台獨聲浪，反制國際強權介入台灣問題的態度再次達到新高峰。

從中美貿易爭端引爆以來，陸媒評論川普政府的制裁策略與貿易保護政策，不時還會出現「不怕鬼、不信邪」的評說，尤其川普接連出怪招，頻頻使出組合拳，在中美較量過程，接連打出各種「台灣牌」，難怪大陸輿論會反覆浮現「不怕美國鬼，不信台獨邪」的聲浪。

如同2004年大選，陳水扁靠「兩顆子彈」連任，就職前夕，中共當局在午夜緊急發布《五一七聲明》，即畫出反獨紅線：懸崖勒馬，發展兩岸關係，或一意孤行，最終玩火自焚；何去何從，台灣當權者必須做出選擇。最後還不忘補一句：「中國人民不怕鬼，不信邪」。

解放軍開展的多導彈攻擊演練，表層是針對賴清德的台獨言行，但炮聲的深層用意應是要傳遞給太平洋彼岸的川普政府。尤其，針對美台軍事交流升級、華府軍政高官即將陸續訪台等情勢變遷，中共即藉由展現軍事肌肉，傳遞預警訊號，並為中美升高衝突預做應對準備。

當前兩岸急遽升高的對立氛圍，猶如新版的台海危機，不僅國台辦主任劉結一公開點名批判賴清德搞台獨，上海學者包承柯更將解放軍的攻擊式軍演行動定義為「反獨軍演」，還與1995年至1996年針對李登輝訪問康乃爾大學之後，解放軍發動系列對台軍演相提並論。

當年因李登輝點燃危機，柯林頓政府派遣航母戰鬥群馳援，及時遏阻解放軍可能的冒進。當前情勢是大國較量，川普猛打「台灣牌」，激勵「台獨工作者」，中共得以反獨之名，開展「反獨軍演」。項莊舞劍，意在沛公，中共的深層用意仍在對台獨幕後的外部勢力示警。

眾所周知，應對台灣問題，事涉主權，北京向來缺乏靈活性，更沒有彈性空間，不像應對中美貿易紛爭，北京表現出靈活與機動，還有談判交易空間。當中共解放軍不再像1996年向美國航母艦隊「示弱」時，台灣應審慎解讀海峽彼岸傳來的炮聲，謀求台灣永續發展之道。

其實，中共在應對反獨、反霸的情勢下，既要對島內升高的台獨分裂形勢保持高壓姿態，又要推動兩岸經貿文化交流，維護兩岸關係和平發展，還要與美國維持既競爭又合作的大國關係，現實政策操作有其複雜性與高難度。但在大陸軍經實力快速增強，決策生態丕變，強國強軍意志極度高昂之際，蔡政府必須審慎應對，避免將台灣推向兩岸提前攤牌的境地。

中美戰略矛盾逐步尖銳化，美、中、台三角關係的傳統互動結構已漸趨式微，蔡英文政府或許高估了可從川普頻打「台灣牌」的時機，爭取美國同意售台更多新型武器，或對台轉移潛艦製造技術，甚或建立高官互訪機制等「大國衝突紅利」，但卻可能誤判或低估了台灣安全面臨的風險係數，這是台灣即將面臨的新危機。

(中國時報)