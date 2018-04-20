吳茂昆必須回答的問題

2018年04月20日 04:11 中國時報 林郁方

吳茂昆被任命為教育部長引發不少質疑。他如果逃避這些批評，就得不到民眾信任，也註定會成為一位一上台就跛腳的部長。

第一、他擔任東華校長期間為何頻頻請假？東華心理系王純娟教授指出，吳茂昆校長2012年請假160天，占全年工作天66%，2013年和2014年則各占全年工作天59.4%和60%。這樣的請假天數令人瞠目結舌！吳茂昆說這件事是「舊案重提、完全悖離事實」，然而，一個沒有得到答案的問題怎麼能算是「舊案」呢？

第二、吳茂昆為何能參加2005年10月20～22日在杭州舉行的「高新技術高峰論壇」？

根據2004年3月1日公布的《台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法》第12條，政務人員和縣市長「得」經申請進入中國大陸參加國際組織所舉辦之國際會議或活動。然而，這場論壇的主辦單位乃是浙江大學和香港科技大學合辦，不是「國際組織」。時任國科會主委的吳茂昆為何能參加？

第三、他為何答應擔任大陸「實用化學高溫超導材料產學研合作組」顧問？這是「中國科學院」高能物理研究所所成立，事實上，超導體科技對中國大陸研發高性能武器極為重要，有助於大陸研製航母的電磁彈射器、電磁彈以及更安靜的新一代潛艦。2016年10月16日該合作組成立當天，大陸有10多個相關單位的30多位專家及科技部、科學院的相關負責人參加，該所網頁卻只提及5位專家，吳茂昆在其中。此外，合作組設顧問委員會只有9位委員，吳又在其列。尤具意義地，當天與會人員合影，吳更坐在中間位置，備受禮遇。

吳茂昆說：「我是中研院院士，又是美國國家科學院院士，中國對我很尊重，去大陸都是去交流。」他說得輕描淡寫。根據規定，「合作組」每3個月必須開1次會議，「聽取各項目組工作進展報告，協調合作單位之間各項事宜。」吳部長參加過幾次會議？有無支領顧問費或出席費？

該合作組係中國科學院高能物理研究所所設立，而該院直屬大陸國務院。吳茂昆擔任合作組顧問，有經過「各主管機關」許可嗎？尤有甚者，該合作組設立之目的既然有助於提升中國大陸的軍事現代化，它的成立必然會影響中華民國的「國家安全或利益」？吳茂昆擔任它的顧問是否構成「合作行為」？是否因此違反《兩岸人民關係條例》的規定？

民進黨政府既然用最嚴厲的手段阻止管中閔就任台大校長，要領導全國各級學校的吳茂昆就必須接受同樣嚴厲的檢驗！（作者為國家政策研究基金會外交及國防組召集人）

(中國時報)