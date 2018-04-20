踉蹌上任 新教長路坎坷

2018年04月20日 04:11 中國時報 劉心月

中研院院士吳茂昆走馬上任教育部長，針對台大校長當選人管中閔一案，他表示，下周二跨部會小組第2次開會後，原則上很快就可以做出決定。吳茂昆剛上任就可如此篤定，不知是效率高還是早有定見？

為了釐清管中閔到大陸進行學術交流究竟有沒有違法，教育部成立了「跨部會諮詢專案小組」，日前開了第1次會議，並沒有做出任何結論，甚至還有與會者提出派員到大陸實地調查等的荒謬建議。

而後教育部長潘文忠閃電辭職，諮詢小組會議停開，吳茂昆上任後即將在下周開會。但不知為什麼吳茂昆會認為只要再開一次會，就可以釐清管中閔所有的疑慮？之前教育部人事處長陳焜元還曾表示，管中閔赴大陸兼職的疑慮未解，恐涉重大違法；更何況，此案已經北檢分案調查中，北檢都還沒有偵結，教育部就要先做出結論了嗎？

還是蔡政府終於決定對外界的建議從善如流，也就是司法的判決與教育部的決定是兩個獨立事件，教育部先就其行政職權，對管案做出放行或是駁回的決定，檢調則繼續其司法作業的程序。只不過，如果最後司法判決的結果與教育部的方向不同，恐怕又將引起新的爭議了。

總之，蔡政府加油添醋讓單純的大學校長任命案變得如此複雜，只能說是搬石頭砸自己的腳，不但無法避免順了姑情失嫂意的尷尬矛盾，更讓社會因此陷入對立，造成藍綠互卡的局面，也影響了新教長吳茂昆的社會觀瞻，可以說是踉蹌上任。是否還要繼續放任獨派不斷在背後下指導棋，蔡英文應從卡管案得到教訓。

行政院發言人徐國勇在發布吳茂昆人事令時，曾提及「吳茂昆是當年第一個挺太陽花學運的大學校長」，且在立法院備詢時，是唯一一位公開表達自己台獨立場的大學校長。看來，「政治正確」的確是吳茂昆出線的重要理由。然而，從吳茂昆自己多次赴大陸參與學術交流，甚至可能曾經擔任大陸軍方重要科研機構顧問來看，顯然他是另一個言行不一的獨派。

政治信仰是一種選擇，然而，吳茂昆因為身為國際重要學者，大陸相當禮遇，他當然不需要服貿、貨貿，就可以在大陸貢獻所長，但是他以行動支持反服貿的太陽花學運，等同於斷送了許多升斗小民、中小企業在大陸尋求發展的機會。

不論吳茂昆是否決定卡管，4年前為太陽花助陣的他，已經卡了無數台灣人的路。行政院長賴清德任命的這位新教長，對內閣來說是福是禍，恐怕還很難說。 （作者為作家）

(中國時報)