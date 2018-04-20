2018年04月20日 04:11 中國時報 黑鳥麗子

最近在臉書上看到一則介紹台灣風光的短片，裡面有小吃、廟、機車潮等代表性畫面，但最令我困惑的是出現在影片中的人，不是背面就是側面，近似拒絕與觀眾眼神接觸。立刻想到今年入圍奧斯卡紀錄片的《最酷的旅伴》（Faces Places），法國新浪潮安妮華達導演與新生代視覺藝術家JR一同走入法國鄉間，幫當地人拍照，再把巨幅照片貼在巨大建築上，讓影中人凝視世界，這是他們認識人的方法。

從電影的第一個畫面，就讓人喜愛上這組搭檔。89歲的妹妹頭導演安妮華達，搭配永遠戴帽子、墨鏡的街頭藝術家JR，兩人開著特製的拍照車上路漫遊，開到哪裡就拍到哪裡。此車外表像個大傻瓜相機，裡面真能拍照並即刻輸出大幅黑白照，他們到老礦區，認識目前僅存的女性居民，特別把這位最後住民的巨大臉部特寫貼在她居住一生的老屋牆上，當影像變得巨大，力量也跟著放大，這位女士顫抖著嘴唇、噙著淚看著自己的臉，終於有人關注她的人生。

JR十多歲起街頭塗鴉，靠著一台撿到的相機拍照，再把照片影印出來貼在街頭，2005年法國發生暴動，他在新聞裡看到自己拍的一張照片正凝視著混亂的街頭，確信藝廊應該在街頭，出發到世界各地拍照、貼圖，透過拍與貼的過程與當地人交談，每張照片都有故事。

華達拍電影也拍照，從年輕拍到老。她帶著小伙子到過去合作夥伴家、去攝影家布列松墳前，當代藝術史對她來說都是回憶。她把一張年輕時的作品，讓JR放大貼在海邊的廢棄碉堡，畫面中的朋友宛如倚靠著碉堡，依舊年輕。一晚過去海水漲潮洗掉一切，大自然加入藝術創作，這是她紀念已故老友最好的方法。

這一老一少透過貼影像的行動，讓圍觀群眾好奇，進而想理解、開始交談，好比為什麼要貼魚在儲水塔上？為什麼要在牆上貼這隻長角大山羊？他們的目的不止影像，更想讓世界開始思考。

循線找出JR其他作品，他在巴勒斯坦街頭說要貼上以色列人的巨幅照片，讓圍觀的群眾認為他根本來送死！照片貼出，是兩個同樣職業的人，一邊來自以色列、一邊來自巴勒斯坦，眾人深受震撼，因為儘管在政治上是死敵世仇，實際上根本辨認不出誰來自以色列、誰來自巴勒斯坦，彼此真沒那麼不同。這就是面對面的力量、開始溝通的力量，也是藝術的力量。

如果這輛拍照車來台灣也拍下台灣人的臉貼在街頭，相信沒人認得出誰的爸爸來自山東、誰的媽媽來自越南，誰是藍、誰是綠，彼此間真的沒那麼大的鴻溝。我們真正需要的，是面對面、凝視與聆聽。（作者為自由作家）

(中國時報)