長照兩主力 外籍看護和社區安老

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中國時報
／台北報導

面對台灣邁入高齡社會，行政院推動長照2.0計畫，希望從居家到社區，建立起扶老的服務體系，行政院祕書長卓榮泰19日出席遠東集團高齡政策白皮書發表會時也強調，長照在法律、預算外，白皮書中探討的行動方案尤為重要，足以「創服務之進步」。

擔任《長照需求下的外籍看護勞動權益》白皮書召集人，台大社工系教授王麗容指出，台灣現階段有1/3的照顧人力來自外勞，因此由更人性化的角度對待外籍看護，也才能相對得到更人性化的服務品質。台北大學社工系教授陳芬苓比較日本、芬蘭及台灣的外籍看護工治理政策，可看到日本是採取「社會融合」政策，未將外籍看護視為「客工」，而是給予專業技術、語言訓練及成為公民的機會。

芬蘭是甚早發展居家服務的國家，訓練本國一批半專業人員提供居家照護，台灣固然有基於社會現實所發展的外籍看護工政策，但仍需注意這些外籍看護平均工時10.2小時，每日連續工作時間超過8小時，且不乏24小時待命的情況並且普遍缺乏休假，導致心理壓力較大的問題。

台大健康行為與社區科學研究所所長陳端容則提出發展社區投資經營學的可能性，有趣的是從台灣年輕學子的問卷調查中可發現，年輕人不願成家或生子，但老年願意接受外籍看護照顧的比例卻是0%，陳端容指出，若靠家人在未來已行不通，或許以社區作為在地安老單位，讓鄰居看到對方的需求也是自己的需求，願意幫助彼此預備老化，或許是「不可能拜託孩子輩生小孩、或是增加外勞人數的情況下」可以滿足高齡者照護的模式與思考方向。

(中國時報)

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