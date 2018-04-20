老人看世界 華達拍出朦朧震動

2018年04月20日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

目前台灣人口每7人就有1位是老人，正式邁入高齡社會，社會對於老人的需求卻不見得理解。89歲高齡的法國國寶級導演安妮‧華達，日前就在新片中拍出老人眼中的世界，她模擬出文字和物體在眼中模糊不清、頻繁震動的樣子，「朦朧模糊，這就是我看到的世界。」

新浪潮的祖母 童心不滅

華達今年剛獲得本屆奧斯卡終身成就獎，又以新片《最酷的旅伴》提名奧斯卡最佳紀錄片，但她其實眼睛和雙腿狀況都大不如前。她也對媒體坦言，這可能是她最後一次拍長片，「我不確定會不會再拍長片，也不知道自己該不該再繼續拍。但我不會就此停下腳步，我還是會繼續辦展覽和創作裝置藝術。」

89歲的華達，是全法國最酷最可愛的老奶奶，她把白髮染上一圈標誌性的橘紅色，搭配鮮豔的衣著，有如永不止息的童心。1950年代末到1960年代，楚浮、尚盧‧高達等法國導演跳脫傳統的電影拍攝方法，拍攝具有導演個人風格的電影，誕生了「法國新浪潮」，在台灣包含侯孝賢、李安等導演都深受影響。華達則被譽為「新浪潮的祖母」，從50年代拍電影至今。

旅行幫人拍照 滿足渴望

華達近年與34歲的藝術家JR合作，開著改裝成快照機的卡車，到法國鄉間拍攝人們的生活百態，卡車上則即時印出放大的黑白人像海報，貼在牆壁、貨櫃等巨大的牆面上。華達表示，這個行動滿足了她最深的渴望，「就是遇見新的面孔，然後幫他們拍照，這樣，他們才不會掉入我的記憶黑洞裡。每次認識一位新朋友，我都會覺得是最後一位了。」

受到眼疾影響，華達雖然拿著相機記錄，眼前其實模糊不清，而藝術家JR則有如當年的高達，臉上總是帶著墨鏡。兩人都不是用一般人的角度看世界，華達表示，「每個人看景物的方式不同，還有看待的距離不同，甚至看待的高度也不同。」

JR也用相機拍攝華達的眼睛和因為衰老布滿皺紋和斑紋的雙腳，並且把眼睛與腳趾的黑白照片放大，貼到火車車廂外，「妳的腳和眼都訴說著故事，這輛火車會帶妳去到不曾去過的地方。」

(中國時報)