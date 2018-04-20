孟耿如拍吻戲 黃子佼：有報備

2018年04月20日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

路斯明（左起）、孟耿如、李運慶昨為戲造勢。（盧禕祺攝）

孟耿如日前爆突發性氣胸，她19日和路斯明等宣傳主演的電視電影《我的龜蜜女友》，劇中和李運慶有吻戲，2人表示因為要專業演出，所以不用跟誰先打招呼，李運慶開玩笑說，拍戲之前不用，但現在就要，「因為她快變人妻了」。男演員們對於和孟耿如拍親密戲似動輒得咎，她正牌男友黃子佼昨喊話：「各位夥伴，大家就盡本分、慎拿捏，演員們加油。」

已跟孟耿如求婚成功的黃子佼昨說，對於女友要演什麼戲不會干涉，「當天如果剛拍完一個吻戲，她會輕描淡寫跟我講一下，這是必須的，大家盡量做到專業、敬業就OK，但拿捏分寸很重要。」他認為年輕就該多嘗試，演員也不該設限，「但拿捏是門學問，就像綜藝節目也會開開玩笑，但之前就發生擦槍走火的事。」

未來減少工作量

提到日前被送急診，孟耿如昨說剛開始只覺得胸口不舒服，第一時間怕媽媽擔心，不敢讓她知道，現在生活最大影響是情緒不能太激動，一笑就喘，側躺也感覺胸腔有氣體，她拍攝中的《高塔公主》導演體諒她，微調一些大動作或大笑的戲分，近期要回醫院複診，未來會減少工作量。

孟耿如這2年拍戲厄運不斷，拍《火車情人》跳鋼管舞拉傷腰部及尾椎，拍《麻醉風暴2》吊鋼絲致後腦重摔，《我的龜蜜女友》劇中和于子育有場母女吵架的戲，于子育因入戲下手不輕，孟的手臂當時因微血管爆開，泛紅一片。

黃子佼說：「關於工作減量，如果能花點時間調養好再打拚，我非常贊成，現在身體沒調養，反而更無法工作，是本末倒置啊；因為拍戲環境沒大家想像中那麼的好，所以更需要所有工作人員全神貫注、將心比心才能避免，這跟演員多接少接戲沒關係的。」

(中國時報)