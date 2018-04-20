王柏傑接《鏡像人》一度疑有詐

2018年04月20日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

電影《鏡像人．明日青春》19日晚間於金馬奇幻影展首映，導演張林子、演員王柏傑受訪。王柏傑談到這部片是他退伍後第2部作品，他為電影「剃頭」毫無猶豫：「也不是第一次剃了。」提到拍攝過程，由於工作人員希望頭髮有化療後的稀疏雜亂感，特地把他的頭髮先剪亂。拍攝時他自己動手，一刀下去後導演發現他頭髮還剩滿多，「因此多拍了好幾個鏡頭！」

王柏傑回憶收到劇本與邀約時，想跟張林子聯絡竟聯絡不上，當時以為可能是個不確定的案子，心中不抱太大期望，沒想到開拍前兩個月被通知準備進劇組，而且還要到俄羅斯「鬼城小鎮」拍攝，一度覺得有點詭異，擔心會不會是詐騙集團。

與顏卓靈對戲

後來王柏傑飛到蒙古終於首度見到張林子。張看了王10年前的作品《九降風》，就決定要找王拍片，且這次劇本是為王量身打造。張說：「王柏傑是個帥氣、率性又善良的人，所以為他打造的這個角色，有許多負面行為，會有很大反差。」

王柏傑在片中與顏卓靈有許多對手戲，要設計陷害顏。他讚賞顏是很專業、很厲害的演員，但兩人私下沒太多交集。

張林子在旁補充，在片場拍攝告一段落時，兩人雖會一起休息，「但就各自眼睛都閉著不講話！」電影預計今年9至11月在台上映。

(中國時報)