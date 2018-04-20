《情．份》擁二妻 羅時豐挨罵渣男

羅時豐6月將在台中及台北舉辦個人演唱會。

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中國時報
報導
羅時豐新戲一夫擁二妻，被觀眾罵翻天。

羅時豐今年首次接下Legacy系列演唱會，將於6月分別在台中、台北演出，年底前工作滿檔的他，近期擔綱《情·份》男主角，每天拍戲超過12小時，仍堅持抽空錄音、發表新單曲，為了慰勞團隊辛苦，他錄音期間天天辦桌，備齊日本料理、山東菜、客家菜等美食，讓工作人員幸福肥月增3公斤，而自我要求嚴格的羅時豐則因勤於健身，每天大吃卻不影響身材。

羅時豐在《情·份》裡一改好男人形象，將劇中貪擁二妻當「夾心餅乾」的王永堂詮釋得入木三分，入戲觀眾大罵他是「渣男」、「爛男人」，現實生活中愛妻、愛家出名的羅時豐，對觀眾批評則是雲淡風輕：「沒辦法，永堂是有苦衷的，大家看戲不要太認真，繼續往後看就知道了！」

6月初辦個唱

劇中飾演他「有情無份」30年的二房方文琳，因不吵不鬧、成全大房，被網友戲稱是以退為進的高招，方文琳笑說：「其實玉芳是真的累了想要放棄了，但如果劇本想把我寫成耍陰的，我也願意演真正反派的第三者！」飾演大老婆的柯淑勤則打趣說：「所以我才會說她都來陰的，不會吵得才可怕！」

羅時豐雖忙於趕拍新戲，仍抽空接下Legacy演出，6月1日將在Legacy台中、6月3日在Legacy台北演出，屆時除了首唱新單曲〈難得〉，也將改編多首國台語雙聲道歌曲，購票洽全台ibon機台或iNDIEVOX售票網。

(中國時報)

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