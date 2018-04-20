賴慈泓揪玖壹壹軋保齡球

賴慈泓沉迷保齡球，花錢不手軟，擁許多專業配備。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪
玖壹壹團員健志（左起）、洋蔥、春風，與賴慈泓私下擁有好交情。

玖壹壹所屬的混血兒娛樂近期推出創作歌手賴慈泓，日前發行新專輯《別來無恙》，他4年前從台中北上打拚，在2016年卻陷入創作瓶頸，他打保齡球紓壓，常約好友春風一同去打保齡球，「跟春風是打好玩的，一開始是一起接觸，我們下班沒事去丟保齡球，很好玩，小時候都會玩但沒落了！」他最高紀錄從半夜12點打到隔天中午12點，相當瘋狂。

賴慈泓先前常與玖壹壹一同去打保齡球，他爆料健志喜歡亂丟球，「健志很搞笑，不然就是在耍帥，球丟出去還要轉圈。」洋蔥的打球風格是憨厚老實，「他都慢慢丟，分數也還可以！」春風打球最認真，「春風打不好會很懊惱」。

賴慈泓與圈外女友穩定交往3年，他先前1天約女友去打2次，大讚女友個性跟他非常合，女友還因每天陪打球也愛上保齡球，春風也會帶女生朋友一起加入，「我們都一群好友、工作夥伴10幾個人一起去，開四道一起玩。」

身為保齡球迷的他，家中配備齊全，共有7顆球，他有專屬的保齡球鞋、手套，不過未購入保齡球的褲子、上衣，他打趣說：「穿一整套，蠢爆了！」他沉迷保齡球半年，粗估花10萬元。

慘輸洋蔥健志

他自認球技不錯，曾經最高得258分，至今仍非常自豪。但他曾與玖壹壹分組對打，他與春風、2位同事一組，而對手則是洋蔥、健志及圈外好友，一人出1000元，贏了可獲得全部的獎金，他那組最後竟慘輸，「保齡球沒有誰比較強，會打不代表會贏，要一直全倒才會高分。」

(中國時報)

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