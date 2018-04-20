《阿瑪迪斯》音樂會 聽見莫札特

2018年04月20日 04:11 中國時報 趙靜瑜 報導

指揮大衛費爾曼與29位維也納國家歌劇院合唱團成員合影。（杜宜諳攝）

把電影帶進音樂廳。《阿瑪迪斯》電影交響音樂會19日在新竹台積心築藝術季開幕登場，影像與音樂如夢似幻交織，重現300年前的維也納瑰麗風華。來自維也納國家歌劇院合唱團近30位團員為老祖宗莫札特而唱，低音澎湃，台北市立交響樂團演出現場感十足，帶領滿場樂迷重溫天才神童莫札特短暫卻燦爛的生涯。

維也納國家歌劇院合唱團已有近150年歷史，每年演出歌劇超過百部，是撐起薩爾茲堡音樂節的重要支柱。歌劇院開幕首演就是莫札特經典《唐喬望尼》，這次維也納國家歌劇院合唱團特別遠道而來，一開口嗓音渾厚圓潤，令人起雞皮疙瘩，聽覺深受震撼。

演出電影的Fu

指揮大衛費爾曼表示，這部電影歷久不衰，樂迷不但聽見莫札特最經典的音樂，也可以看見「音樂」創作的過程。男低音馬利奧斯戴勒則表示，合唱團是第一次演出這樣的電影交響音樂會，「最大的挑戰是要演得跟電影一樣的音樂感覺，演出音樂會時是按照樂譜指示詮釋，但演電影音樂會，每個人得保持穩定的專注才能完美呈現。」

維也納國家歌劇院合唱團次女高音艾利莎瑪莉安則表示，電影音樂會型式讓影迷願意走進音樂廳，「不但對莫札特有所理解，也可以看見音樂是如何發生，背後有那些故事，下次再聽見莫札特的音樂，就會很有感受。」

《阿瑪迪斯》電影交響音樂會明（21日）在台北國家音樂廳演出兩場，22日在台南文化中心演出。

(中國時報)