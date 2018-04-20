六福皇宮旬味春宴饗客

2018年04月20日 04:11 中國時報 何書青 報導

台北威斯汀六福皇宮首度力邀日本東京威斯汀的高級日本料亭「舞」料理長岩根和史來台客座，於館內「祇園」日本料理打造「旬味春宴」，用當令真鯛、螢烏賊、春鮭等新鮮食材，妝點出日本春季獨有的鮮美會席料理，即日起至30日與東京威斯汀同步限時推出，每套3000元+10％；26日、27日還有「旬味春宴‧餐酒會」，每套3500元+10％。

岩根和史為將春季日料原汁原味在台呈現，光選食材和器皿擺盤就討論近3周，並在開賣前3天抵台親自確認食材，把關嚴謹。套餐從前菜到甜點共有7道，「春之饗宴盛合」是3道式開胃小品，其中「螢烏賊生薑煮」將富山縣被譽為「深海藍寶石」的螢烏賊入料，Q彈軟嫩又鮮甜。

「築地真鯛刺身」以清甜的鯛魚製作，用費工的湯霜手法保留魚皮並清燙，外熟內生鎖住魚肉鮮味，也有魚皮油脂的滑順口感；「鮭魚萬願寺燒」則用油脂豐厚的春鮭，以柚安燒的方式醃漬，淋上美乃滋和糯米椒，再火烤成金黃色的香脆表皮。

另推4款限定甜品

「稚鮎天婦羅組合」以香魚幼苗料理，入口細緻柔軟，搭配裹上海帶的白竹筍，爽口清甜；「黑豚五花角煮」則用台灣純正黑豬肉，以醬油、砂糖及奶油燉煮2日軟嫩入味。此外，還為台灣量身打造4款限定甜品，「雙色烤團子串」更是重現日本作法費工的經典甜品。

(中國時報)