2018年04月20日 04:11 中國時報 報導蔡淑微

手作步道鋪設完成，大家開心合影紀念。

參與手作步道體驗的民眾，正仔細聆聽老師講解。

攜手護步道 一起愛護生態環境

隨著都市的大量建設與開發，隱藏其內的自然生態越發顯得珍貴，為兼顧親山健行及生態維護的理念，臺北市政府工務局大地工程處、千里步道協會及文山社區大學，共同合作舉辦自然手作步道體驗活動，並以文山區仙跡岩海巡署支線步道作為示範，宣導「前人做步道，後人樂健行」的自然步道理念。

手作步道的理念源自於美國阿帕拉契山徑的國家步道，運用在地自然材料，藉由細膩的人力操作取代機械開發的方式，以排水引導或透水鋪面施作等手法，有效改善步道泥濘溼滑等問題，並且將對自然環境的干擾降到最低。

建立生態保育觀

而手作步道的體驗內容，是由老師們帶領參與民眾，運用碎石混著泥土鋪築透水性步道，或是挖鑿渠道導引山區水流至集水井中，以及植栽復育等方法提升步道行走安全，不僅解決積水泥濘問題，更可避免膝蓋損傷，同時符合「水泥鋪面零成長自然步道零消失」之目標，達成節能減碳之效益。

除了推廣手作步道體驗，臺北市政府亦積極舉辦步道導覽活動，由解說老師們帶領隊員一邊登山，一邊解說沿途的生態、地質、人文及歷史等特色，藉由解說、實際探訪或操作過程，建立生態保育觀念，讓市民擁有健康的步道環境。

(中國時報)