2018年04月20日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

卡地亞Resonances Exaltee紅寶石項鍊，主石為兩顆總重5.35克拉鑽石，4520萬元。（Cartier提供）

卡地亞骨董珍藏系列鸚鵡胸針，1962年作品，1700萬元。（Cartier提供）

卡地亞藍寶石戒指，主石為5.91克拉藍寶石，1080萬元。（Cartier提供）

卡地亞晚宴的迎賓長廊，氣勢不凡。（Cartier提供）

卡地亞Rudravina Tutti Frutti戒指，1430萬元。（Cartier提供）

瑞莎為卡地亞晚宴走秀，佩戴Lofoi祖母綠珠寶套件。（Cartier提供）

卡地亞美洲豹紅寶石戒指，紅寶石重4.06克拉，1960萬元。（Cartier提供）

卡地亞Red Binaire雙指戒，鑲嵌3顆莫三比克八角紅寶石總重4.05 克拉，1360萬元。（Cartier提供）

卡地亞Mini Tutti Emeraude & Saphir頂級珠寶腕表，2070萬元。（Cartier提供）

卡地亞挑戰前衛設計，Virelai帕德瑪藍寶石（Padparadscha）珍珠項鍊，也可當作髮帶，2顆帕德瑪藍寶石共9.56克拉。3350萬元。（Cartier提供）

卡地亞美洲豹胸針，530萬元。（Cartier提供）

卡地亞藍寶石腕表，8顆共重12.49克拉藍寶石，2600萬元。（Cartier提供）

卡地亞美洲豹耳掛式耳環，335萬元。（Cartier提供）

石，1020萬元。（Cartier提供）

卡地亞《Resonances de Cartier》百億珠寶登台，台北為倫敦、紐約、日本奈良、上海之後的全球第五站，即起在22日在信義區的華南總部大樓展出。日前卡地亞在陽明山的中山樓盛大舉辦VIP晚宴，港台女星盛裝與會，伊林名模吳品萱等展演卡地亞珠寶，以熠熠星光與珠寶交映生輝。

米其林名廚掌杓添奢華品味

位於陽明山的中山樓，是象徵中華民國法統的重要史蹟，且是昔日舉辦國宴、接待國外貴賓的場所，平日不對外開放自由參觀。日前卡地亞選在中山樓舉辦VIP晚宴，不僅為卡地亞VIP開啟中山樓的神祕大門，VIP並享用米其林三星名廚皮耶加尼葉（Pierre Gagnaire）親自掌杓的美食，為這場台灣時尚圈的年度盛宴更添奢華品味。

今年卡地亞珠寶展的主題為《Resonances de Cartier》，法文Resonances意指「共鳴」，有設計創新與復古經典共鳴之意；卡地亞現代設計的珠寶，與中山樓懷舊復古氛圍恰成對比，展場也會將骨董珠寶和全新珠寶並列展示，透過新舊交輝、古今相映激起共鳴，更能彰顯珠寶穿越時空之美。

卡地亞晚宴總共邀請200位VIP與會，並在晚宴正中央搭起一座像珠寶盒的舞台，盒子掀起，瑞莎、吳品萱率領名模展演要價百億的卡地亞珠寶，在3D特效如夢似幻的絢麗場景中，上演一場虛實交疊的珠寶大秀。

名模大軍展演上百億珠寶

為呼應卡地亞「Resonances de Cartier」的珠寶主題，珠寶作品以音樂共鳴作為發想，如瑞莎佩戴Lofoi系列祖母綠項鍊、耳環和戒指套組，即是以五線譜上跳躍的音符構思，總價逾1.2億元；吳品萱則佩戴絲巾造型的Rudravina Tutti Frutti系列項鍊，如絲巾披掛肩上，要價1億600萬元。

卡地亞珠寶勇於創新，將時下最夯的耳扣、雙指戒等設計融入珠寶當中，如一款美洲豹耳扣，閃亮的美洲豹停在耳際，霸氣十足，充滿搖滾風情。傳統珠寶講究對稱，但卡地亞大膽採用不對稱手法詮釋珠寶，如一組Pink Echo粉紅鑽耳環，利用粉紅鑽和白鑽不同主石詮釋左右兩只耳環，不對稱手法風格十分前衛，要價逾3.7億元。

今年卡地亞珠寶展首度在22日的下午開放給民眾參觀，請預先上網登記或現場排隊入場。

(中國時報)