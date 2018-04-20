線上學英語 年齡程度不受限

TutorABC以線上隨時隨地學習的方式，讓消費者能不受時間、地點限制持續學習。（TutorABC提供）

友善列印
中國時報
報導
TutorABC特推出20周年紀念學習產品《雙管齊效》，藉由名師講堂結合真人互動英語課程，帶來有效的個人化學習。（王英豪攝）
TutorABC昨（19日）發表台灣在線英語學習數據白皮書，左起為清晨族學員代表周永富、行銷副總劉彥谷、營運長沈沛鴻、營銷總經理黃嘉琦、高年級學員代表吳鳳美。（王英豪攝）

英語為世界最常用的語言之一，不管在職場上、生活上、甚至旅遊時都有機會派上用場，全球規模最大的在線教育集團iTutorGroup旗下平台「TutorABC」，昨（19日）發表了台灣在線英語學習數據報告，發現樂齡族國人投入學習英文的時間每月平均超過8小時，而職場高階主管更是持續進修的多數，可見提升英語水平不分年齡、地位高低。

高年級學習時數最長

根據TutorABC的調查，雖然英語學習族群人數最多的，仍是占總會員34%的26到35歲年輕學習族群，不過56歲以上的高年級學習族群雖只占會員數的6%，但學員人數仍不斷攀升，每月所投入的在線學習時間更長達8.5個小時，是整體會員中最長時數的，另外英語能力也是提升幅度最高的族群，平均在1年後就提升2.5級，加上職場中的高階人員也占高年級總比例超過3成，展現了孜孜不倦的學習態度。

像是56歲的高年級代表學員吳鳳美，就是因為女兒嫁給美國人而學習英文，她說，當初對方來台灣的時候，半句話都說不出來，「而現在學了快1年，親家來台灣玩的時候，我還可以跟他們溝通聊天，覺得很有成就感，溝通也沒隔閡。」可見學英語的確沒有任何限制，只要有動力及持續學習就會進步。

提供個人化課程

TutorABC營運長沈沛鴻表示，目前品牌是全球最大的線上英語學習平台，20年來早已投入資源發展AI及VR學習系統，共600多位研發人員，其自主研發的DCGS動態課程系統及VR實境學習系統等，可根據大數據而針對各學員提供個人化的學習課程，像現在的名師講堂及真人互動的「雙管齊效」課程，就可以為學員帶來最適合的個人需求的教材。

(中國時報)

卡地亞激盪共鳴 試車報告－SKODA Karoq安全配備…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。