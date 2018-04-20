線上學英語 年齡程度不受限

2018年04月20日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

TutorABC特推出20周年紀念學習產品《雙管齊效》，藉由名師講堂結合真人互動英語課程，帶來有效的個人化學習。（王英豪攝）

TutorABC昨（19日）發表台灣在線英語學習數據白皮書，左起為清晨族學員代表周永富、行銷副總劉彥谷、營運長沈沛鴻、營銷總經理黃嘉琦、高年級學員代表吳鳳美。（王英豪攝）

英語為世界最常用的語言之一，不管在職場上、生活上、甚至旅遊時都有機會派上用場，全球規模最大的在線教育集團iTutorGroup旗下平台「TutorABC」，昨（19日）發表了台灣在線英語學習數據報告，發現樂齡族國人投入學習英文的時間每月平均超過8小時，而職場高階主管更是持續進修的多數，可見提升英語水平不分年齡、地位高低。

高年級學習時數最長

根據TutorABC的調查，雖然英語學習族群人數最多的，仍是占總會員34%的26到35歲年輕學習族群，不過56歲以上的高年級學習族群雖只占會員數的6%，但學員人數仍不斷攀升，每月所投入的在線學習時間更長達8.5個小時，是整體會員中最長時數的，另外英語能力也是提升幅度最高的族群，平均在1年後就提升2.5級，加上職場中的高階人員也占高年級總比例超過3成，展現了孜孜不倦的學習態度。

像是56歲的高年級代表學員吳鳳美，就是因為女兒嫁給美國人而學習英文，她說，當初對方來台灣的時候，半句話都說不出來，「而現在學了快1年，親家來台灣玩的時候，我還可以跟他們溝通聊天，覺得很有成就感，溝通也沒隔閡。」可見學英語的確沒有任何限制，只要有動力及持續學習就會進步。

提供個人化課程

TutorABC營運長沈沛鴻表示，目前品牌是全球最大的線上英語學習平台，20年來早已投入資源發展AI及VR學習系統，共600多位研發人員，其自主研發的DCGS動態課程系統及VR實境學習系統等，可根據大數據而針對各學員提供個人化的學習課程，像現在的名師講堂及真人互動的「雙管齊效」課程，就可以為學員帶來最適合的個人需求的教材。

(中國時報)