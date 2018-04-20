試車報告－SKODA Karoq安全配備加到滿

2018年04月20日 04:11 中國時報 陳大任 報導

多功能方向盤採三幅式設計，握感頗佳。（陳大任攝）

前電動座椅造型可提供駕駛最佳的支撐與減壓。（陳大任攝）

中央置物區設計頗富巧思，可放置各式物品。（陳大任攝）

中控台各項功能布局工整、簡明易用。（陳大任攝）

Karoq為SKODA品牌旗下全新級距中型SUV，車格介於5+2人座的Kodiaq與小型休旅Yeti之間，實際開起來更像是擁有略高車身的5門掀背車，功能也靈活多變。（陳大任攝）

SKODA近年在台賣的最好的就是運動休旅車，5+2座的Kodiaq數度缺貨；原本車格較小的Yeti停售後，SKODA Taiwan將於5月引進Karoq來接替這塊空出的產品線，不僅車身放大、質感提升，滿滿的安全配備讓車主開起來更安心，即使倒車時忽略後方障礙物，車子也會自動煞停。

SKODA Taiwan表示，Karoq並不是Yeti後繼車，而是採用VW集團MQB高速底盤開發的全新車型，不但在去年得到歐洲金舵獎，也獲得NCAP五顆星撞擊評價。Karoq車長4382mm、軸距2638mm，有著SUV外型卻只有170mm離地高，這樣的車格不但最適合在都會操控，更方便乘客進出，尤其是老人與小孩。

SKODA Taiwa預計5月展開Karoq預售，但我們搶先在綠島試駕，試駕車配置1.5L引擎，擁有150hp/25.5kgm最大動力輸出，搭配7速雙離合器變速箱，在路面狹窄、地形高低起伏的綠島上開起來相當靈活，但因為離島水泥路面相當硬，輪胎彈跳明顯，在以柏油路為主的都會道路行駛，應有較佳的舒適性。

翻看Karoq規格表，最大區塊就是安全配備，除了ACC+AEB外，主動配備還有ESC電子行車穩定系統、ABS防鎖死煞車系統、MSR引擎循跡控制、MKB二次碰撞預煞系統、ASR加速防滑控制系統、DSR駕駛轉向穩定輔助、Hill Hold Control升坡輔助系統及胎壓偵測系統。

倒車自動煞車系統最令人驚豔，工作人員現場示範，在不踩煞車的情況滑行，車尾雷達持續偵測是否有障礙物，一但發現而駕駛又沒有踩煞車減速，系統會馬上介入並將車輛煞停，幾次示範都在快要碰到障礙物前停止，是一項頗能彌補一般車主倒車易遇上的盲點。

(中國時報)