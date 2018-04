百貨母親節熱銷 底妝排行出爐！

2018年04月20日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

板橋大遠百M.A.C超持久無瑕粉底液,每瓶1500元。(板橋大遠百提供)

新光三越南西店SUQQU淨妍底妝獨家限定組,價值6445元、特價5000元。(新光三越提供)

SOGO BOBBI BROWN持久無痕粉底液SPF15PA++,1800元;20至22日3天有SOGO獨家活動,臨櫃試妝打卡公開tag3位好友,有機會獨得此款粉底液1年份。(SOGO提供)

微風廣場COVERMARK水漾嫩肌鑽石光無瑕粉霜蕊x2+極緻頂級抗皺眼膜1副+維納斯定妝隔離乳8.7ml+水漾限量攜帶蜜粉3g,價值4516元、特價3180元。(微風提供)

百貨母親節開戰近月來,訴求持妝、零妝感、無瑕的氣墊粉餅和粉底液等底妝銷量大爆發,排行榜上美系品牌ESTEE LAUDER、M.A.C、BOBBI BROWN幾乎席捲前3名;日系貴婦品牌SUQQU單店最高成長近4成,表現出色。

Sisley異軍突起

新光三越台北南西店行銷經理李香萩表示,本月4日起跑的初夏購物節,美妝業績占整體一半而且成長12%,高於市場均值,「仙氣爆棚超完美底妝」主題中,冠軍ESTEE LAUDER粉持久完美持妝粉底賣出近千組;BOBBI BROWN持久無痕輕感粉底、植村秀花瓣肌粉亮粉底液、M.A.C超持妝無暇粉底液各約500組同列亞軍;SUQQU淨妍底妝獨家限定組400組,帶動整體成長39%排第3名。有趣的是,Sisley異軍突起,因髮品HAIR ritual by Sisley快閃店活動帶動業績成長40%,是全館最高,也讓整體美妝排行洗牌,擠下雅詩蘭黛登上第2名,緊追SK-II的后座。

新光三越台北信義新天地初夏購物節美妝業績占比超過40%以上,4日至17日有滿3000送300,底妝銷量成長1倍。ESTEE LAUDER粉持久微霧光澤水粉底賣400個、4月新品粉持久超級無瑕氣墊粉餅賣200個合起來居冠,其次是BOBBI BROWN持久無痕輕感粉底、GIORGIO ARMANI完美絲絨水慕斯粉底、LAMER奇蹟煥采氣墊粉霜。

品牌廣告帶來新客

「美妝天后宮」遠東SOGO忠孝館副店長賴必昌表示,6日起母親節首波先打美妝,至今整體成長12至13%,底妝是必需品、單價較低,因各大品牌廣告打得凶成功帶來新客。過去強打妝感的M.A.C主推裸妝風格,BOBBI BROWN主打持久度超級無敵的粉底+氣墊隔離霜組合,表現都亮眼,此外,Dior、laura mercier、YSL、LAMER的主打明星底妝商品也都夯。

板橋大遠百美妝業績從上月22日起預購至美麗購物節成長15%,ESTEE LAUDER無瑕親膚持妝粉底熱賣上千組,帶動品牌業績成長21%;M.A.C超持久無瑕粉底液是該品牌全球賣最好的粉底,銷出上百組,拉抬業績成長23%;BOBBI BROWN持久無痕輕感粉底液有韓國美妝天后PONY背書也賣上百組,助長該櫃業績成長30%。

微風廣場以COVERMARK水漾嫩肌鑽石光無瑕粉霜蕊為主的底妝組居冠,Make Up For Ever ULTRA HD超進化無瑕柔焦粉底乳SPF25 PA++為主的特惠組、貴婦品牌NOESA粉底光子萃深層抗老粉底液居次,12日開打以來銷量皆成長1成。

(中國時報)