王麗雅以椰子油取代防曬油

2018年04月20日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

寶璣Reve de Plume Haute Joaillerie那不勒斯皇后系列羽毛之夢女表。（Breguet提供）

寶璣Marine Equation Marchante 5887航海系列時間等式萬年曆陀飛輪。（Breguet提供）

伊林娛樂「黑美人」王麗雅出席寶璣表新品發表會，力挺品牌關心海洋汙染問題的「Race For Water」計畫，並分享她從事海上運動時，都會以天然冷壓初榨椰子油取代防曬油，以免汙染海洋。笑問是誰幫她的美背上油時？她得意地說：「我有練瑜伽！」，隨後雙手交疊在背後，意指塗油防曬都是DIY，模樣十分得意。

王麗雅熱愛海上運動，一身健康的古銅色健康膚色，更能襯托寶璣那不勒斯王后系列月相女表的律動美感。王麗雅說，寶璣去年起展開為期4年的「Race For Water」海洋研究計畫，讓她有很深的感觸，她呼籲大家去海邊玩儘量不要塗防曬油，且記得把垃圾帶回家，好好珍惜這片美麗的海洋。

寶璣表今年在BASEL表展發表一款結合陀飛輪、萬年曆和時間等式三大複雜功能的Marin Equation Marchant 5887腕表，台灣是全球巡展的首站，可見品牌對台灣市場的重視。

(中國時報)