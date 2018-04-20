2018年04月20日 04:11 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

陳德政收藏了4、5000張CD、黑膠唱片，和已經很少人用的錄音帶、MD。（郭吉銓攝）

過去是華語音樂重鎮的台灣，從80年代的趙傳、鄭智化，到90年代的林強、張雨生，不只紅遍台灣，也深深影響了大陸近年的搖滾樂。樂評、作家陳德政表示，近6、7年來，隨著「萬能青年旅店」、宋冬野等大陸樂團、歌手開始紅到台灣，樂迷才突然發現原來大陸搖滾很「牛逼」，「搖滾不能太精緻，而大陸的搖滾很土、很生猛，很有趙傳等台灣早期流行音樂的影響。」

網路累積百萬字心得

對搖滾樂迷而言，陳德政的名字不會陌生。他曾在《破報》寫樂評，自2005年起部落格「音速青春」上發表文章，介紹自己喜歡卻小眾的西洋另類搖滾，在網路上累積上百萬字，儼然是一座搖滾樂網路資料庫。如今文章散見各藝文媒體，近年也出書寫音樂，召喚逝去的時代。

陳德政回憶，90年代兩岸關係曾經很緊張，台灣樂迷對大陸搖滾樂很陌生，聽的多是西洋搖滾樂。當時在台灣也只有魔岩唱片的「中國火」系列，推出唐朝、黑豹、竇唯等大陸搖滾人的音樂，「我那時總會好奇，像是大陸的地下搖滾人是怎麼打扮？他們的羅大佑在哪裡？濁水溪公社在哪裡？可是兩岸之間很陌生，沒有機會接收。」

追逐兩岸及西洋樂團

陳德政表示，中學時在好友的推介下開始接觸西洋搖滾，林強是他從小到大最崇拜的人，而綠洲合唱團是高中慘綠少年苦悶的心靈出口，「對我來說，音樂就像呼吸一樣的自然、必要。」20歲時和朋友相約去英國參加音樂祭，雖然被放鴿子，他還是決定一個人去探險，「以前有一段時間會特別想聽沒人聽過的音樂，做很少人做的事。」

陳德政在新書《我們告別的時刻》中描述，他大學時正值90年代末到千禧年初，台灣地下樂團爆發的時期。他在佳佳唱片打工，又到水晶唱片實習，大量接觸西洋搖滾和台灣樂團，大學畢展時，他則是和廣電系同學、紀錄片導演毛致新拍了樂團「濁水溪公社」的紀錄片《爛頭殼》。

心境轉換更享受音樂

不過，雖然陳德政在紐約念書時曾一周看5場樂團現場表演，如今卻減到一年只看3場，看的也多半不是外國樂團表演，「外國樂團表演我在國外時多半聽過，現在反而是會去聽在地的、台灣的表演，像之前就是聽林生祥，他也是我的好友。」他笑說，現在已經過了要不停聽新團、新的音樂的心境。

陳德政目前收藏了4、5000張CD、黑膠唱片，和已經很少人用的錄音帶、MD，不過最近也開始使用串流音樂，「我之前很討厭串流音樂，覺得自己是實體唱片的守護者，但試用之後，發現透過大數據推薦給我的音樂，有如另一個我在推薦給自己，就決定開始用了。」

(中國時報)