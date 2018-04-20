杯緣子手札－不想讀書？作家念給你聽

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中國時報
本報訊

杯緣子最近看到創作生涯滿20年的插畫家幾米，出了一本《不愛讀書不是你的錯》，裡面寫到：「大家都把時間花在上網聊天、滑手機看網紅直播，和玩線上遊戲。」說真的，書真的很重，不管擠公車擠捷運開車都不好翻書，愛書如杯緣子，交通時間大部分也只能滑手機玩小遊戲或聽音樂。

不過杯緣子最近發現，西方的有聲書真的愈來愈火，不只亞馬遜，Google Play今年也開始推出有聲書。觀察一下美國新書講座活動，作家通常都會自己朗讀書的內容，有的人還會念一段解釋一段，看來英美讀者已經很習慣「聽」書了。

大陸這幾年「知識付費」正火，像「得到」這個善用零碎時間聽書的app也大紅。在台灣，也有囧星人這樣的說書youtube影片，不過純粹用講的，或是把書的內容直接念給讀者聽的，好像不多。

之前拍攝作家紀錄片的《他們在島嶼寫作》系列，最近也推出「我們在島嶼朗讀」，把以前拍的未公開影片和作家「原聲」重新剪輯成短片，還能看到已經過世的作家周夢蝶、余光中、洛夫的珍貴畫面。一支朗讀短片不超過5分鐘，說實在很適合「枕上、馬上、廁上」。

杯緣子看了兩支短片。80歲的白先勇念了一段〈寫給阿青的一封信〉：「在人的生活情感中，我想同性戀異性戀都是一樣的。哪個人不希望一生中有一段天長地久的愛情，覓得一位終生不渝的伴侶？」想到最近的新聞，聽得讓杯緣子也紅了眼眶。

79歲的王文興也朗誦一段《家變》。王文興說，19世紀的時候狄更斯、馬克吐溫就常常到處朗讀自己的小說，王文興自己也喜歡朗讀，覺得可以保留作者自己對作品的聲音節奏，「我的三本長篇小說，都有錄成有聲書。」

不過，杯緣子忍不住好奇，如果聽書算讀書，以後學生能不能用「我聽過課文了」當成讀過書了呢？

(中國時報)

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