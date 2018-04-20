2018年04月20日 04:11 中國時報 本報訊

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不接地氣──巴黎台北兩地飲食記■作者／楊子葆■出版社／二魚文化

味覺的美學是一種文化的見微知著，而好的品味，除了色香味之提升與競逐，更是生活哲學的延續；能否從中建構自我的品味價值，能否融入所被架立而出的美學氛圍裡，不再僅是品嘗，而成為人的感知與食物之間的交互渲染。

楊子葆的味感美學便是全面性的人生儲值與增值，藉美食經驗抒發記憶，躍然紙上的饗宴以「味」為核心，卻是過去與現在的對話，意識穿梭在台北、巴黎、香港三城，一年為軸，節氣而續，既理性鋪述味覺層次，也感性收放人世無常。不接地氣，乘風仰望遠行，渴盼永無止盡味覺的冒險，茶酒、食料、宴菜、街餚……書房一如他的微觀宇宙，藉由文字傳遞自己的品味革命論，以及個人飲食史的「大發現時代」。

美食同為文明的語言，每一道氣味皆是截然不同的視野，楊子葆從書桌通往世界他方，並且持續飄泊、寫作，周旁徘徊了無數氣味之歌。

■轉彎的人生更美麗

■作者／林正盛

■出版社／時報出版

舞台上的「我們的孩子」，他們沒有舞步配合，沒有事先彩排，他們自顧自的做自己的事，一個人一個樣……

舞台下，一起搭起這個舞台的設計師、策展人、美術設計……等等所有工作人員，其實也一起跳了這場群舞。

「舞，終於跳了起來！」我們邀請了許多許多人，一起搭舞台，台上台下都跳了一場各有姿態，差異美好的群舞。

本書為林正盛導演的內心獨白，書寫從2003年以來的人生轉折，從「死在這裡也好」的破敗心情，到認識了韓老師，同時也認識韓老師帶著玩線條、玩顏色的一群「我們的孩子」，被他們獨特生命的差異美麗吸引感動下，慢慢學習重新以這種生命態度看人、看事物、看生活周遭、看跟世界的關係。

林正盛說：「他們不需要被治療矯正，而是需要我們伸出手打開門，歡迎他們加入我們的世界，跟我們一起生活，適情適性地發展出他們自己獨特的生命樣貌。於是，生命有多麼地差異，世界就多麼地美麗。」

■然後，明天繼續下去

■作者／川本三郎

■譯者／賴明珠

■出版社／新經典文化

繼《我愛過的那個時代》的告白書寫、《遇見老東京》的昭和風情、《少了你的餐桌》的依然想念之後，總涉足不同領域揮動筆桿的川本三郎，這一次融合池波正太郎與永井荷風的庶民滋味，以類日記形式記下2010～2012三年間的生活點滴。其不變的溫潤樸拙文風，內斂節制的感情，沒有過多的煽情渲染，建立起獨樹一格的散文書寫。更被詩人井川博年譽為：「所謂的好文章，只有這樣道出日常的散文中才讀得到。」

這段期間，即便人生遭逢巨變，也正是川本三郎多年來堅持不變踏實過好每一天的信念，讓他得以往前邁進。喜愛電影的他，在伊朗導演阿巴斯的《春風吹又生》（Life, and Nothing More）中找到生活的支柱。期許自己「今天也和昨天一樣地過下去」，重拾生活的踏實感：「越知道悲劇之大，才越感覺得到日日平安的可貴。對於寫文章的我來說，或許是要在一個人的生活中找到平安。姑且不談腦子裡怎麼想，首先就是不把修羅帶進生活中，一心一意地過著安靜生活。」

(中國時報)