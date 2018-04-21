軍改決戰臨時會 混戰下付委 26日排審

2018年04月21日 04:10 中國時報 楊孟立 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

軍人年改草案20日在立法院院會付委，藍綠立委爆發肢體衝突，立法院長蘇嘉全（後排中）在漫天飛舞的議事錄中主持會議。（陳信翰攝）

為了軍人年改，立院再次大亂鬥！立法院院會昨在混亂中，將攸關軍改的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案完成付委。民進黨立院黨團總召柯建銘評估，25日排公聽會，隔天進行大體討論，再下一周輪國民黨當召委，還有3次機會開公聽會。

柯建銘說，最快5月7日可逐條審查，預計加開臨時會完成三讀，原則上還是希望軍公教年改能同步在7月1日上路。

立院亂鬥 蘇嘉全推人惹議

為保證軍人年改草案順利付委，民進黨團立委從前天凌晨就在議場前排隊，上午7時許議場大門一開，綠委各就戰鬥位置，確保主席台不被霸佔。

國是論壇時段一結束，藍委蜂擁而上，包圍發言台四周，藍委楊鎮浯更一度要跳上主席台，卻被立法院長蘇嘉全一把推下去，更加引起藍委群情激憤，痛批「暴力阿全」；混亂中，藍委許毓仁與綠委鍾佳濱，及藍委賴士葆與綠委莊瑞雄，分別爆發衝突。

藍委杯葛無效 綠拚7月上路

儘管藍委使出各種抗議手段，仍不敵綠委人數優勢，民進黨團還是順利將「促進轉型正義委員會」人事同意權案，以及《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案等付委審查，25日先召開軍改草案公聽會，26日排審。

對於國民黨要求「先公聽、再審查」，柯建銘接受廣播專訪時表示，25日就會排公聽會，整個軍人年改案在6月初、6月中應可通過，現在很難說可以如期在7月1日上路，或一定會延後，「先審再說」。他說，「原則上還是希望軍公教年改能同步在7月1日上路，但也不設定時程，「來不及再打算」。

對於軍官退休俸率最高9成，似乎「沒動大刀」，引起黨團內部成員不滿。民進黨立委段宜康近日炮轟部分退將「貪婪」、「貪得無厭」，引起國民黨立委群起批評抹黑軍人，並準備曲棍球要求段宜康吞下並道歉。

段宜康貪婪說 被嗆吞球道歉

柯建銘說，黨團成員內部共識是8成，後來逐漸提高，最後行政院版本是9成，黨團會尊重政院版本，也會持續內部溝通。

至於勞工年金改革何時處理？柯建銘說，勞工的部分最難處理，這會期應該是不可能。被問及是否與年底選舉有關？柯建銘表示，不管任何人執政都不敢處理這個問題，但總有一天要面對。

(中國時報)