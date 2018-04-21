華為、中興、聯想 涉經濟間諜

2018年04月21日 04:10 中國時報 江靜玲 、 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

華為、中興、聯想小檔案

繼美國商務部對中興通訊發布7年禁制令後，美國會「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）昨發布報告，指控大陸政府「可能」採多種形式支持企業進行間諜活動，推動戰略目標，被點名企業包括華為、中興通訊（ZTE）及聯想。

搶占供應鏈 控陸竊取智財權

USCC在最新報告中，探討大陸供應鏈對美國資通訊（ICT）科技產業影響指出，大陸官方政策和美國大量進口大陸產品，令美國信息通信技術產品供應鏈中，存在嚴重脆弱性，整個系統面臨嚴重安全風險。報告指控陸企涉及竊取並濫用智財權，及國家主導的經濟間諜活動。

報告稱，大陸官方支持企業形式包括優惠融資，政府合同招標中獲優先選擇，及被保護行業中擁有壟斷地位，此外，還包括官方批准或正式進行的企業間諜活動，目的在於提高陸企競爭力，推動政府其他可能利益。報告點名華為、中興和聯想為具上述特點的ICT企業。

報告指出，華為聲稱是員工所有，但與許多陸企不同，該公司選擇不在香港或美國上市，因這將迫使華為披露財務；至於聯想，《華盛頓自由燈塔》曾於2016年10月報導，五角大廈參謀人員提出內部報告警告，不要使用聯想設備。

陸外交部斥 美勿逆潮流而動

報告出爐時機恰在商務部對中興發禁制令後，該令禁止美企7年內向中興出售零件，美商務部強調，禁令不會打折扣。

今年1月，華為試圖和美國電話電報公司AT&T聯手，在美國擴大智慧手機銷售管道，最終未成功。

對此，大陸外交部發言人華春瑩昨駁斥，若美方政策都建立在「可能」的無稽之談基礎上，將是不負責任且危險；並直言陸美關係處於十字路口，美方不要逆潮流而動。

至於，美財政部考慮通過《緊急權力法》和相關安全審查限制大陸在美敏感投資，華春瑩說，這是暴露美方「只能我有，不允許你有」的霸權心態；顯然是以國家安全為名，行貿易保護主義之實。

華春瑩批評，美國一方面要求大陸進一步開放市場，一方面又以國安為由設限，這不符合市場規律和國際規則，也不符美國口頭上一直嚷嚷的公平、公正和對等原則。「科技服務不應淪為某個國家推進霸權的工具」。

(中國時報)