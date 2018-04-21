新聞透視－陸美殺到見骨 台恐兩面受擊

2018年04月21日 04:10 中國時報 陳秀蘭

川普政府下達禁令封殺中興通訊，不僅讓中興通訊陷入危機，美國科技大廠也捲入暴風眼，包括英特爾、高通等都受到波及，而面對陸美貿易戰刀刀見骨，且貿易戰已讓科技業成為兩方交鋒的焦土，有人認為台灣正可趁虛而入，但顯然不樂觀，甚至以台灣與陸美產業鏈緊密連結，反有可能是兩面受擊。

產業連結深 站哪邊都尷尬

繼川普政府對中興通訊祭出長達7年禁令後，美國會昨再指控華為、中興及聯想涉經濟間諜，甚至川普還揚言啟動「國際緊急狀態經濟權力法」來限制大陸科技業在美投資。美國來勢洶洶對大陸科技業「開鍘」，目的就是要阻大陸科技崛起。

但問題是，美對陸下重手，是傷敵3千，自損8千。以川普封殺中興通訊為例，未來7年內禁止美國公司向中興通訊銷售零組件、商品、軟體和技術，這確實重擊大陸，但也撼動全球供應鏈體系，特別是隨著全球化浪潮，美陸台三方經過近30年來發展，已形成很緊密科技產業鏈，陸美開打，台方站哪一邊都很尷尬。

陸短空長多 危機也是轉機

有人說，美國禁售令，台廠正好可以趁虛搶進，或許享有大陸轉單台灣的利多，讓台灣享漁翁得利。但陸美貿易戰，已升級為全球兩大經濟體科技爭霸戰，甚至川普不止一次將大陸崛起視為美國的國安威脅，台灣即使想趁虛搶進，涉及的不止是台灣有沒有能力承接，還涉及即使有，是否有能力承受來自美方的報復壓力。

至於大陸，川普這項禁令，確實戳痛了大陸沒有半導體技術的弱點，大陸買不到美商提供的半導體高端產品和技術，勢必絆住大陸在2025從製造大國躍升為製造強國的目標。

也因此，從某個角度言，危機也是轉機，反促使大陸發憤圖強，加大發展自主半導體產業的決心，對大陸來說，或許是短空長多。

半導體強項 台應把握商機

但對台灣而言，半導體是台灣目前最具競爭優勢的強項，但近年來也飽紅色供應鏈崛起壓力，一旦在此關鍵時機錯失商機，等到大陸發展起來，台灣想進去恐也為時已晚。

(中國時報)