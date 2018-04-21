限陸企投資 美擬啟動緊急權力法

2018年04月21日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國助理財長塔伯特（Heath Tarbert）19日證實，川普政府考慮啟動「國際緊急狀態經濟權力法」（IEEPA），限制大陸採購與投資美國先進科技，作為遏制大陸不公平貿易的一環。

IEEPA在1977年生效，通常用於制裁流氓政權（rogue regime）和恐怖組織。援引該法，可讓川普全面限制陸企投資與收購美國的半導體、機器人等敏感領域。川普政府擔心大陸意圖藉投資這些領域收購並剽竊美國的先進技術，作為《中國製造2025》戰略計畫的一環。

根據IEEPA，川普可宣布國家進入緊急狀態，回應「不尋常和非常威脅」，有了此法背書，不但可對交易喊卡還可查扣企業的資產。

除了端出IEEPA，塔伯特還表示，財政部支持國會立法擴大「美國外資投資委員會」（CFIUS）的權限。CFIUS是跨部門單位，負責對敏感技術流入美國以外國家或是對國家安全具有潛在威脅的交易與購併進行安全審查。

美國大型企業如通用電氣（GE）與IBM等都表態反對此一法案，擔心損及企業的競爭力。不過在美國黨派分明的國會勢力中，CFIUS倒是少數同時贏得共和黨與民主黨人支持的法案。

跡象顯示，美國政府已收緊大陸對美投資的審查力度，也進一步把關美國企業對大陸的海外投資，並嚴審美陸在大陸的合資企業，此已讓陸企放緩對美國的投資步調，統計顯示，陸去年對美的FDI大減至290億美元，遠低於2016年460億美元的新高記錄。

有政府資金撐腰的企業（如清華紫光集團）紛紛放棄收購或投資美國科技公司的計畫，不過騰訊、阿里巴巴和百度為首的民營企業仍然活躍於美國市場。

(中國時報)