兩強貿易角力 科技業池魚之殃

2018年04月21日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國會指控大陸企業華為、中興通訊及聯想，可能涉及經濟間諜活動，陸美科技大戰升溫。左圖為2018年在西班牙舉行的世界移動通信大會中興通訊的展場。右圖為2017年在美國拉斯維加斯消費電子展上，參觀者正試玩聯想公司的虛擬實境頭盔。（新華社、美聯社）

美國商務部日前宣布，未來7年禁止美國企業向大陸通訊設備大廠中興通訊（ZTE）銷售零組件、商品、軟體和技術，北京則揚言美國晶片大廠高通（Qualcomm）擬以440億美元收購恩智浦半導體（NXP Semiconductors）的交易存在難以化解的疑慮，可能讓高通併購恩智浦案卡關。陸美貿易戰煙硝味瀰漫，科技業者夾在中間，淪為夾心餅乾。

美陸接連過招，白宮威脅對總值1500億美元的大陸輸美產品加徵關稅，美國商務部就對中興通訊祭出禁令。北京隨即還以顏色揚言以「不利市場競爭」為由，擋下高通併恩智浦案。

《華爾街日報》報導，美陸貿易摩擦升級，雙方角力，科技業連帶遭殃，不只企業戰略規畫面臨諸多新限制，進入重要市場的前景也蒙上陰影。

投顧公司「中國首創」董事長兼執行長傅成（Peter Fuhrman）直言，陸美科技交易及相互依賴30年來，現在是「最令人憂心的時刻」，大陸很想秀肌肉，也確實能讓美國大型企業感受痛苦。

多年來，華府指控北京以不公平方式取得美國技術，不滿陸方將美國企業擋在大陸網路市場門外，北京則誓言捍衛國內一手培植的科技大廠。雙方你來我往，美陸鬥法變成一場多面向戰爭，許多舉足輕重的科技企業被迫捲入。

高通就是「夾心餅乾」的科技大廠之一。高通對美國具有重要戰略價值，美國總統川普因此在3月擋下博通（Broadcom）開價1170億美元併購高通一案。川普當時提到，大陸在5G行動網路等先進技術的實力愈來愈強，對美國構成「國安疑慮」。

但大陸是高通的最大市場，貢獻高通將近2/3的營收。稱霸智慧型手機晶片市場的高通為了追求成長，希望併購專精車用晶片的恩智浦，這項併購案還要看能否通過北京的反壟斷審查。

報導指出，美陸科技業互相依賴，意味雙方「科技戰」開打，不是你輸我贏這麼簡單。美方制裁中興，高通就是受害的美國供應商之一，而中興智慧型手機搭載的作業系統Android也可能受波及，開發Android的谷歌（Google）母公司Alphabet連帶被拖下水。

(中國時報)