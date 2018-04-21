公司恐休克 但有決心度難關

中興董事長殷一民。（中新社）

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中國時報
李文輝／綜合報導

針對美國商務部下達出口許可權禁止令，中興通訊20日在網站和官方微信發表聲明，指美在調查未結束前，執意施以最嚴厲制裁，極不公平，中興通訊不能接受。董事長殷一民也在深圳總部召開記者會，直言制裁案可能使公司進入「休克狀態」，但有決心度過難關。

這是4月16日美對中興通訊祭出禁令後，殷一民首度打破沉默，對外說明，殷一民更公布事件全過程的內部信函，反駁美方的指控。殷一民說，公司已在第一時間成立危機應對工作組，以最大努力推動事件的解決；中興通訊也要求所有員工重新學習歐美相關法律及反賄賂等規定，還要求測驗須達到滿分100分。

殷一民強調，美國的禁令可能導致中興通訊進入「休克狀態」，對公司全體員工、遍布全球的營運商客戶、終端消費者和股東的利益造成直接損害，中興通訊堅決反對。殷一民表明，公司上下認真反思，接下來將加大研發投入，求人不如求己，有信心應對挑戰。

中興通訊官方聲明則稱，中興吸取過去教訓，高度重視出口管制合規方面工作，把合規視為公司戰略的基石和經營的前提及底線。2017年就投入超過5000萬美元用於出口管制合規項目，並計畫在2018年投入更多資源。

聲明稱，美國商務部工業與安全局以中興通訊對涉及歷史出口管制違規行為的某些員工，未及時扣減獎金和發出懲戒信等為由，調查尚未結束前，執意對公司施以最嚴厲制裁，對中興通訊「極不公平，不能接受。」

(中國時報)

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