3陸企遭點名 台概念股一片鐵青

3陸企遭美國點名涉經濟間諜，昨日台股相關概念股一片鐵青。圖為幾名路人行經北京一家聯想的旗艦體驗店。（美聯社）

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中國時報
／台北報導

美國國會點名華為、中興通訊、聯想涉間諜活動，由於台科技廠是其重要供應鏈，概念股智邦、創意、可成與譜瑞-KY等股價首當其衝嚇跌，法人認為，美國習慣先嗆聲以尋求談判，但顯然短期內衝突將加劇，概念股建議避開，不急著承接。

繼日前美禁止未來7年內美企向中興通訊出售零件後，「美中經濟與安全審查委員會」（USCC），發布探討中國企業對美國資通訊科技影響，認為大陸政府有目的推動戰略目標，藉由多種形式支持企業間諜行為，以提高大陸政府利益。

受此利空消息衝擊，昨日台股相關概念股一片鐵青，華為概念股的智邦、台積電、南亞科、智易、瑞昱；中興通訊的概念股創意、穩懋、奇力新、宏捷科；聯想概念股的可成、譜瑞-KY、濱川、技嘉、啟碁及巨騰-DR均出現3～8％的重挫走勢。

日盛投顧協理鐘國忠指出，美國總統川普團隊面臨選前承諾兌現、國內期中選舉壓力，在與大陸、北韓或俄羅斯的衝突上，接連出招，中興通訊禁令後，後續華為、聯想恐面臨同樣境遇。

鐘國忠表示，美擔憂大陸經濟體快速崛起，並在5G戰場先發制人，依過去川普行政團隊的態度，習慣先嗆聲，為了逼迫討論，進一步尋求妥協或轉圜，而背後醞釀的是「貿易障礙」，不論陸美雙方接下來互動如何，短線市場雜音只會加劇，若不慎釀成一道道禁令，將實質影響產業。

萬寶投顧董事長朱成志認為，陸美雙方貿易戰一來一往，對有些個股或族群，也許有好有壞，但不好居多，以中興通訊事件來說，對光通訊、半導體及半導體設備衝擊較明顯，兩隻大象打架，長線來看，一定是對供應鏈有影響。

(中國時報)

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