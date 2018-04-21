基層警消調俸額 月增1370元

2018年04月21日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

圖為執行勤務的基層員警。（郭吉銓攝）

政府決定提高資深員警俸等，警政署NPA署長室臉書20日貼出一則漫畫表達政府美意及苦心，但被員警戲稱已經背著沉重負擔石頭的資深員警，一不小心就跌落山崖了。（取自臉書）

為降低年改警消反彈，內政部擬修改現行「警察人員人事條例」第22條，有關「俸表」部分，將警正四階以下基層警消的最高俸額提升1級，從現行的500調整為525，預估有6萬5000名以上資深基層警消可以受惠；內政部長葉俊榮表示，調整俸額後警消人員每月所得可增加1370元，月退休金也會增加1600元。

政府年增7億元支出

內政部表示，這次調整後，除了基層警消，基層海巡人員也會一併受惠。預估政府每年因此約需為薪俸、公、健保及退撫基金提撥等經費支出7億元；另第1年增加舊制退休金及優惠存款利息（不含由退撫基金負擔的新制退休金及公教人員保險負擔的養老給付部分經費）約需1340萬元，第2年起每年約需1800萬元，相關經費將由各級政府逐年編列預算支應。

由於不滿年金改革後，警消待遇不如軍人，退休消防總會、退休警察總會及退休公教總會決定發起「4/23、24警消不服從」活動， 將向立法院、監察院、行政院、考試院、內政部、教育部、總統府陳情請願、遞交陳情書，並夜宿立法院。內政部宣布調整資深基層警消最高俸額，被解讀是要化解抗爭力道。

難升遷至少同待遇

葉俊榮表示，這次修改條例是直接調整基層警消「本俸」，是誠實面對基層警消現有困境、精準對症下藥的可行方式。由於基層警消約占全體人事結構8成左右，目前警正四階以下的基層警消約有6萬5000多人，要升至僅有4000個名額的警正三階巡官或分隊長等職務非常不易，很多人直到離開警界還升不上巡官。

消防人員也是一樣，沒有辦法升上分隊長，就像當兵時「老芋頭」升不上去是一樣的，警政三階現制最高俸額是525，基於名額少的考量，所以調整後就算升不上巡官，至少還可以得到巡官待遇，「有被重視的感覺」；包括蔡英文總統及行政院長賴清德都支持這項調整。

葉俊榮強調，警消工作性質與國軍相似，較為特殊，不應該跟一般公務人員一樣，「好像要強硬的穿同一件衣服」，這次提高俸額，是「精準的面對年金改革對警消的影響」。

修正案已送行政院

基層警消最高俸額從現行500提升1級至525，尚需修法，葉俊榮說，修正案昨已送到行政院，還要會銜考試院，並經立法院三讀通過。

(中國時報)