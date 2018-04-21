議長推立委 藍批暴力阿全

2018年04月21日 04:10 中國時報 鄭舲 、朱直楷／台北報導 、朱直楷／台北報導

立法院昨處理軍人年改付委，朝野立委在議場內爆發肢體衝突，國民黨立委楊鎮浯在躍上主席台時，遭立法院長蘇嘉全出手推落，差點跌倒。國民黨立法院黨團怒批蘇是「暴力阿全」，黨團將提案將蘇嘉全送紀律委員會處理。

對於議事杯葛相當有經驗的蘇嘉全則回應，如果楊鎮浯認為他攀爬主席台並意圖攻擊的行為是對的，他願意道歉。

民進黨立委為了讓軍人年改案順利付委，昨清晨就搶在議場一開門送案，國民黨立委隨後也提出議程順序。在確認議事錄時，國民黨立委林為洲、楊鎮浯率先衝上主席台，但在楊鎮浯要翻上主席台時，蘇嘉全伸手阻擋，導致楊鎮浯向後落下。

國民黨團總召林德福說，蘇嘉全動手推人，力道之大，讓楊鎮浯差點就摔落到後面桌子。身為一個國會議長，應該保持議事中立，過去院長王金平主持議事，只要朝野立委有衝突，都是退居到後面，絕對不會自己動手，現在議長加入衝突，還動手推在野黨立委，國會議事中立還有誰會相信？國民黨團首席副書記長曾銘宗批評，蘇嘉全創了世界國會議長先例，可以去申請金氏紀錄。

國民黨立委費鴻泰表示，10年前有「暴力小英」，10年後有「暴力阿全」，國會尊嚴和面子被蘇嘉全這樣一推蕩然無存。國民黨立委賴士葆也說，國會議長應該忘記自己的黨籍，忘了民進黨任務，但蘇嘉全還是不改暴力的DNA，全世界找不到一個國會議長跳下來「打群架」，黨團對蘇嘉全嚴重破壞議事中立的舉動加以譴責，蘇嘉全也應為了造成台灣民主倒退，向全民道歉。

針對國民黨團指控，立法院祕書長林志嘉表示，蘇嘉全讓國民黨立委於主席台前高喊口號，無奈楊鎮浯突然攀爬上主席台，並撲向蘇嘉全意圖攻擊，這完全是基於本能反應防衛。

對於國民黨團提出要將蘇嘉全送交紀律委員會，林志嘉轉述蘇嘉全談話表示，如果楊鎮浯認為他攀爬主席台並意圖攻擊的行為是對的，願意向他道歉。林志嘉表示，蘇嘉全基於議長中立，主持議事皆依議事規則公正處理，呼籲朝野政黨理性溝通，切莫不時以暴力杯葛議事進行。

(中國時報)