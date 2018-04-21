段宜康轟退將貪婪 將領指抹黑太超過

2018年04月21日 04:10 中國時報 楊孟立 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

民進黨立委段宜康日前炮轟部分退將「貪婪」、「貪得無厭」，引起軍方反彈。一名現役中將表示，資歷久、俸率高，非常合理，就如民間企業也是待得越久、職位越高，薪資也就越高。更何況，如果俸率拉到同一條線，那誰要升官？誰要扛國防決策重擔；「抹黑高階將領『貪得無厭』，實在太超過了。」

段宜康昨天強調，「貪得無厭」就是針對中將、上將等高階將領，國民黨團卻刻意扭曲這四個字是針對所有的軍人，「這樣的刻意扭曲，製造社會衝突對立，我認為國民黨團應該要對我道歉、對社會道歉。」

段宜康重申，相對去年通過的公教年金改革，軍人年改非常優渥，民進黨立委也特別跟總統府溝通，對於基層士官，以及年資20到30年、沒有升上將軍的短年資軍官也特別照顧，將他們的俸率提高。

段宜康指出，但這樣的優渥方案對帶頭抗爭者來說卻嫌不夠，還要爭取中將、上將的所得替代率，將之前達成共識的80％上限調高到90％。「我不知道除了『貪得無厭』四個字，對於這些上將跟中將還有什麼形容詞可以來形容？」

國民黨團書記長李彥秀也回批，軍人年改影響國家募兵制及軍人團結士氣，段宜康卻批軍人貪婪、貪得無厭；軍改案採滾動式修正，代表未來可能改第2次、第3次，更增加軍人的不信任感和不確定性。國民黨團要求段宜康必須向軍人道歉，且要開4場以上公聽會，否則造成的衝擊對立，民進黨要負最大責任。

李彥秀說，早上有一名吳姓民眾，只是對立法院外圍著層層拒馬圍籬感到好奇，拍了張照片，馬上遭8個警察包圍要帶回派出所；她並出示立法院公文，指下周停發單日媒體採訪證，明顯違反新聞自由，最開放政府在哪裡？一再凸顯理虧心虛，「民進黨到底在怕什麼」？

(中國時報)