新聞透視－閃電劇本 難掩分化意圖

2018年04月21日 04:10 中國時報 陳鴻偉

就在退警等組織發出下周為年改陳抗動員令前夕，內政部就宣布要提高警察薪俸，結果罵聲一片，基層沒有受到鼓舞，反認為過程粗糙、在玩文字遊戲，質疑這是423反年改遊行前，政府為分化在職、退休警察的政治手段；相較11年前侯友宜擔任警政署長宣布調薪升等，警界士氣大振人人叫好，實有天淵之別。

資深刑警指出，2007年6月以前，警察是所有公務人員中職等、起薪最低，初任員警通過四等特考，從130元級開始做起，遠遠低於老師及其他公職，且當年警察到頂就是450元級，無論職等薪水跟退休金，都差人一大截。

侯友宜當年為讓警察升等，成立專門小組，1年多來反覆討論、訂定相關規範，在立法院、行政院及考試院多方奔走，結合願意支持警察的立委，最後三讀通過新的警察人事條例。

當年年功俸由450元級躍升2級到500元級，平均每人每月增加3875元，除加薪，職等也有提升，確實讓警界人心振奮，不少人都說終於有人幫警察出頭了。

反觀內政部昨端出調薪案，葉俊榮突然宣布閃電通關，事先無人知悉，行政、立法、考試三院同聲一氣，宛如早設好的劇本。

資深員警分析兩次調薪最大的區別，就是這次在政府背後藏著1把砍年金的大刀，給基層加1000多塊，明年卻要兩砍三砍，到時只剩6、700元，真是有不如無。

替警消加薪是件好事，全國民眾都該給政府掌聲，只是在年改爭議不斷，警消樓地板不如軍人，內政部有政治目的加薪，很難不讓人聯想是要分化警察的政治盤算，安撫新的對付老的，時機確實不宜，也讓美意打折。

(中國時報)