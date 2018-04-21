只有錯置的資源 沒有廢棄物

2018年04月21日 04:10 中國時報 廖德修 ／桃園報導 ／桃園報導

前言：循環經濟有別於傳統線性經濟模式，是一種資源可回復、可再生的經濟和產業系統，歐美先進國家都極力推動中。台灣地小人稠又缺乏天然資源，近年來產業轉型升級停滯，循環經濟提供了新的視野與解方。 目前企業界憂心的缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，循環經濟兼顧在地就業與能源自主商業模式，實踐大自然法則「只有放錯地方的資源，沒有真正的廢棄物」，是改造台灣契機。中國時報長期關注國家經濟發展，特別在世界地球日前夕舉辦循環經濟論壇，催生台灣零廢棄新願景。

據環保署統計，去年全國資源回收率已達52.5%，包含巨大廢棄物及廚餘回收再利用率，垃圾回收率更高達60.13%。但這只是改變線性經濟、節約地球資源的起步，在邁向循環經濟之途仍有努力空間。台灣要如何落實循環經濟，迎接零廢棄時代呢？

循環經濟 中小企業重心

經濟部中小企業處處長吳明機表示，台灣循環經濟發展的基礎，第一波是減量再利用，第二波是資源整合，第三波是IT技術（資訊科技）的發展。以桃園為例，電子科技業上下游供應鏈確立後，便可做到材料減量；未來更可考量與國際接軌，引進尖端技術。循環經濟將是中小企業的重心之一，但有三個重點必須兼顧，即社會信任、跨部門協調、技術整合，缺一不可。

工研院IEK主任蘇孟宗說，談到工業4.0往往是德國、日本居首，人工智慧則是美國、大陸領先；以循環經濟而言，荷蘭卻是典範。台灣內需市場雖不大，製造業與技術發展卻很有潛力，應可輕易跨足國際。循環經濟有很多方面是跨產業的技術結合，協助製造業把大量的廢水、廢氣與其他廢棄物回收再利用。

零廢棄時代 台灣有潛力

他強調，這將可產生很多新的製造服務業，很多技術可透過合作而相互提升。政府應把循環經濟當成願景，透過跨業資料的蒐集，未來最好能設立交易平台，讓供應端和使用端彼此合作互利。

荷蘭代表紀維德說，以土地而論，荷蘭、台灣都不是大國，經濟發展實力卻很強。台灣要如何達到循環經濟、零廢棄，政府必須趕快設立目標，制定轉型過程並建立平台，其下設祕書處執行任務。未來產業要怎麼配合都要明確。

在地的桃園市政府副祕書長邱俊銘則說，所謂循環經濟不只是工業，影響所及包括社會面、經濟面、產業面。像最近落幕的「桃園彩色海芋季」不僅得獎，還獲得ISO認證。整個展場不使用水泥，海芋都可回收再展，並使用電動車來接駁，避免製造汙染，將循環經濟的理念落實到生活的環節中。

平行整合 避免多頭馬車

台大教授蔡明哲指出，政府應訂定目標，從產學合作的角度著手，做好控管程序。一定要有魄力、有配套，避免多頭馬車，盡量平行整合、事權統一，希望以後可讓荷蘭人來台灣取經。

綜合來賓們的精闢見解後，主持人郭石城期勉產官學各界全力以赴，沒有廢棄物、只有錯置的資源，只要有目標、有願景、有政策、各部門充分協調，不久的將來，台灣就有機會成為循環經濟大國，邁向「零廢棄」時代。

(中國時報)