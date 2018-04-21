推動循環經濟 增加就業機會

2018年04月21日 04:10 中國時報 王莫昀 ／桃園報導 ／桃園報導

發展循環經濟，大量讓老東西循環再使用，業界擔心許多傳統產業將受到衝擊，連帶影響就業機會！荷蘭貿易暨投資辦事處駐台代表紀維德表示，循環經濟會創造許多新的商業模式，衍生不同類型就業機會，依荷蘭推動循環經濟多年的經驗可看出，整體就業機會是增加的，初步統計約增加5萬個就業機會。

中國時報主辦的《循環經濟論壇》昨日登場，吸引許多產學研界與民眾前往聆聽。一位企業CEO便關心，政府大力推動再生能源，但太陽能發電面板與模組，用久了需汰舊換新，屆時恐產生許多難以處理的廢棄物。對此，工研院IEK主任蘇孟宗指出，目前工研院即有技術可處理太陽能發電面板及液晶電視廢液等，且許多技術還成為台灣之光，如在素有科技產業奧斯卡之稱的全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），以「廢液晶面板再利用處理系統」技術獲得「綠色科技特殊貢獻獎」。

經濟部中小企業處長吳明機則指出，除了擁有技術外，因台灣太陽能發電才剛起步，尚未有用久廢棄再處理問題產生，但當市場需求產生時，新型態商業模式自然會應運而生。

另有企業主指出，循環經濟強調再利用，如僅為再生重製並無問題，不過部分產品只是主張不斷將舊東西循環再利用，生產相關產品的傳統產業未來該怎麼辦？這名企業主強調，循環經濟本就是一個生態圈，政府在推動循環經濟時，實應有配套措施。

吳明機說，循環經濟其實範圍很廣，如綠色設計、廢棄物減量等，這過程中便可降低成本、增加產品價值，如許多國際大廠注重碳足跡，願付更高代價來買；基本上，循環經濟不是強調舊的東西一再使用，且在執行過程中，還可以帶來許多創新價值，進而變成機會，這是許多廠商需有的體認。

(中國時報)