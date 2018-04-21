推動循環經濟 增加就業機會

友善列印
中國時報
／桃園報導

發展循環經濟，大量讓老東西循環再使用，業界擔心許多傳統產業將受到衝擊，連帶影響就業機會！荷蘭貿易暨投資辦事處駐台代表紀維德表示，循環經濟會創造許多新的商業模式，衍生不同類型就業機會，依荷蘭推動循環經濟多年的經驗可看出，整體就業機會是增加的，初步統計約增加5萬個就業機會。

中國時報主辦的《循環經濟論壇》昨日登場，吸引許多產學研界與民眾前往聆聽。一位企業CEO便關心，政府大力推動再生能源，但太陽能發電面板與模組，用久了需汰舊換新，屆時恐產生許多難以處理的廢棄物。對此，工研院IEK主任蘇孟宗指出，目前工研院即有技術可處理太陽能發電面板及液晶電視廢液等，且許多技術還成為台灣之光，如在素有科技產業奧斯卡之稱的全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），以「廢液晶面板再利用處理系統」技術獲得「綠色科技特殊貢獻獎」。

經濟部中小企業處長吳明機則指出，除了擁有技術外，因台灣太陽能發電才剛起步，尚未有用久廢棄再處理問題產生，但當市場需求產生時，新型態商業模式自然會應運而生。

另有企業主指出，循環經濟強調再利用，如僅為再生重製並無問題，不過部分產品只是主張不斷將舊東西循環再利用，生產相關產品的傳統產業未來該怎麼辦？這名企業主強調，循環經濟本就是一個生態圈，政府在推動循環經濟時，實應有配套措施。

吳明機說，循環經濟其實範圍很廣，如綠色設計、廢棄物減量等，這過程中便可降低成本、增加產品價值，如許多國際大廠注重碳足跡，願付更高代價來買；基本上，循環經濟不是強調舊的東西一再使用，且在執行過程中，還可以帶來許多創新價值，進而變成機會，這是許多廠商需有的體認。

(中國時報)

只有錯置的資源 沒有廢棄物 溪頭銀杏橋森呼吸 一步一療癒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。