溪頭銀杏橋森呼吸 一步一療癒

2018年04月21日 04:10 中國時報 廖德修 ／桃園報導 ／桃園報導

傳統的觀念是種樹對自然環境有益，砍樹則被視為破壞生態；台大森林系教授蔡明哲以科學數據說明，適當的伐木反而對森林有益，因年齡層越高的樹木吸附二氧化碳（貯藏碳）的效果越低。而砍下的樹木可供各種用途，廢棄的木材亦可回收再利用，如此循環不息的經營利用，林業就像Buffet，永遠可以吃到飽。

留學德國6年的蔡明哲分析，循環經濟的關鍵詞3R，即Reduce（抑制）、 Reuse（再利用）及Recycle（再生利用）。木材及塑膠產品可再加Recover（熱回收），且塑膠或紙張、木材等並非廢棄物，均可做為能源、即生質能，因此稱為4R「小的資源循環」。木材還可加上Renew（再生產），稱之為5R「大的資源循環」。

以此觀之，森林可取用地球外的能源、即太陽能，藉由光合作用進行永續生產，再透過永續經營的人工林，木材資源將生生不息，取之不盡用之不竭；不像礦物資源、無機資源、石化資源，終有枯竭之日。

蔡明哲說，人工林達到最大生長量後，必須進行計畫性的收穫（伐採）、再造林，亦即永續經營。從植林、育林、收穫、製造（加工），到利用、解體廢棄、再造林，整個流程永續進行，完全符合循環經濟的精神。

蔡明哲以新建的溪頭銀杏橋為例，原本該處只有河床便道穿越神木溪，遇雨時經常遭山洪中斷，既不便且安全堪慮。台大實驗林管理處組成團隊研究一年餘搭建橋梁，主結構採用柳杉集成材，係台大實驗林自產之疏伐木，不只融入森林與選擇永續建材，也成為推廣國產木材利用之示範案例。

銀杏橋位於銀杏步道上且鄰近銀杏林，台大團隊以佇立溪畔之銀杏葉為發想，將橋體結構與欄杆塑造為銀杏葉意象，漫步橋梁上發思古幽情，既可享受森林芬多精，優美造型更叫人流連忘返。銀杏橋新建完工迄今，慕名而來遊客絡繹不絕，已成了溪頭最知名新景點。

蔡明哲強調，所謂的「森林療癒法」，即森林的健康效益。例如某次參加活動的671人中，測量其中375人，竟有72.5%的人壓力顯著降低，可見森林還可去除憂鬱症，歡迎遊客常到溪頭享受森林浴，節能減碳兼抒壓，一舉數得。

(中國時報)