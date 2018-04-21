荷蘭鎖定5產業 拓展國際供應鏈

荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德

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中國時報
／桃園報導

以鬱金香與風車聞名於世的荷蘭，在循環經濟的成就也是舉世典範；荷蘭貿易暨投資辦事處駐台代表紀維德分享成功的經驗。

紀維德表示，荷蘭企業、政府、學界意識到未來的挑戰，去年成立資源平台，已有325個產、官、學單位簽署全國原物料協議，盼於2030年達到廢棄物減半、2050年完成全面循環經濟，廢棄物全部再使用。

紀維德特別提到營造業，據「世界經濟論壇」統計，全球約25%至40%的碳排放來自建築營造業，美國甚至有一半的廢棄物來自該產業；因此荷蘭把營造、生物質和食品、塑膠、製造業、消費性產品，列為循環經濟的5項重點產業。

在國內推動循環經濟有成後，紀維德指出，荷蘭了解世界是平的、供應鏈相連接，於是積極在國際間提倡循環經濟，成立「荷蘭循環經濟熱點計劃」推動國際合作。今年6月11日至14日將舉辦「荷蘭循環經濟周」，邀請全球各公私立組織參訪荷蘭落實循環經濟的最佳案例，並於國際交流會中分享經驗。

對於台灣的資源回收，紀維德認為確實做了很多，但廢棄物大都改製成其他用品，無法恢復原本的用途，這並非循環經濟的精神；例如組裝過的水泥模板，提升品質就能重複使用。也因此，成熟的循環經濟能夠開創多種需要，產生許多人才，發展成一定的經濟規模。

紀維德並提出7項建議，分別為：1、循環掃瞄：確認原物料來源和廢棄物種類和流向。2、策略目標：中央和地方制定時間表與策略。3、獎懲辦法：運用獎勵並訂定罰則促使企業轉型。4、組織平台：產官學界共組平台，討論並執行轉型目標。5、先導計劃：從小規模、易成功的案例累積經驗和信心。6、國際合作：從他國學習技術與知識。7、以身作則：由政府帶頭做起。

最後，紀維德希望上述的荷蘭經驗與建議，有助於台灣逐步務實得邁向循環經濟。

◆開場致詞：王丰（中國時報社長）

◆論壇主持人：郭石城（中國時報副總編輯）

◆與談來賓：鄭文燦（桃園市市長）

邱俊銘（桃園市政府副祕書長）

紀維德（荷蘭貿易暨投資辦事處駐台代表）

蔡明哲（台大森林環境暨資源學系教授）

吳明機（經濟部中小企業處處長）

蘇孟宗（工研院IEK主任）

◆攝影：范揚光

(中國時報)

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