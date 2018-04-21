公共運輸電動化 開啟大循環

2018年04月21日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

倡導環保、循環再利用觀念，電動車近幾年備受各界關注。首先，汰換柴油車為電動車輛者以公共運輸業為主，而「共享」概念也在電動車銷售領域中發酵，業者強調，電動車全車幾乎都可達到循環經濟與延壽目的，對節能、環保幫助很大，盼透過體驗，讓大眾更了解。

苗栗客運、豐原客運等大眾運輸業者近年來陸續採購電動大巴，凱勝綠能科技股份有限公司執行副總經理劉弘麟指出，以1輛大巴每月油耗量計算，使用柴油油耗成本每月約8至10萬元，若汰換成電動車，每月電力僅約需1萬多元，大幅節省營運成本。

租賃共享 金門第一站

劉弘麟說，客運業者節省油耗成本後，可將資源用於服務乘客，電動車決定從大眾運輸系統開始推廣，也是希望讓民眾透過體驗、使用方式感受其便利性、舒適性與多功能性。

此外，租賃、共享也是體驗的一環，也因此有人開始投入「共享車」經營！路得寶交通股份有限公司營運長盧關仁說，投入共享車首要鎖定觀光、商務客群，盼滿足他們對交通便利的需求；第一階段在離島金門設置6個站、提供20輛電動車，接下來計畫於花東地區、沿著台9線及台11線布點，預計每縣市設置6至8個點，希望滿足旅客需求，也維持台灣最後一塊綠地，讓花東地區的汙染不要惡化。

減少各項汙染，電動車概念在世界發酵。劉弘麟強調，電動車內充滿了循環經濟概念，以車體為例，目前市售車輛幾乎採用鐵製車架，但凱勝的電動車採用鋁合金骨材，其最大優點就是可以完整回收、再利用，即便車輛底盤的鐵都生鏽了，鋁合金骨材也不會壞，「不只循環、還能延壽」，其使用年限堪稱為鐵製骨材的4、5倍。

鋁合金骨材 完整回收

「電池本身就是強烈循環！」在電動車中最重要的電池部分，劉弘麟指出，電池充電、放電過程中不需要消耗其他能源，絕對符合循環經濟概念；若它因使用後衰退、遭到汰換，也能藉由收集、組合成另個「電能除能系統」，這個系統可以在電力離峰時段儲電，並於用電尖峰時段供應電網使用，符合循環需求。

劉弘麟表示，「電能除能系統」使用一段時間之後，還能進行第三次循環，也就是經分解之後，取出電池內稀有物質並進行再製造，依此可以減少許多能源消耗。

(中國時報)