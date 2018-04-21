電子垃圾 華麗進軍藝術界

2018年04月21日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

「循環經濟論壇－迎接零廢棄時代」20日登場，吸引業界許多廠商代表與會，桃園為工商大城，共有30個工業區，登記工廠多達1萬2000家，每年產出的事業廢棄物約達200噸，想要妥善處理，最重要的就是將廢棄物資源化，循環再生。

桃園市目前已有逾300家的處理及再利用業者，能妥善處理工業或生活廢棄物，桃園市轄內事業廢棄物妥善處理率已達100％，資源化比率也將近90％，不僅降低企業經營成本，也能讓資源循環再利用。例如廢玻璃、回收燈管，因應環保技術進步，以「循環經濟」可重新製成原料或材料，回到生產供應鏈。

廢棄玻璃纖維粉末中，近99％為廢棄物，僅1％為有價物質，傳統處理方式為直接焚燒纖維粉末，但會造成土壤、氣候破壞。位於桃園觀音區的佳龍科技公司，則將廢棄玻璃纖維粉末，經工匠塑膜、雕刻、彩繪後，讓完成後的工藝品形成木頭紋路或陶瓷、交趾陶、青銅器紋路，獲得桃園市府伴手禮獎肯定，更成為出國參訪代表性禮品。

佳龍科技為全球少數將電子廢棄物資源回收處理產業垂直整合，以及跨業水平技術整合的業者，不但提供貴金屬回收精煉及電子廢棄物回收與清洗服務，更能運用精煉所產出的貴金屬，應用製作成靶材、金鹽等材料加以資源再生，並運用回收所產出的非金屬加工藝術再生，製作成具國際水準的藝術作品。

(中國時報)