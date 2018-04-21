3R原則 打造綠色新桃園

循環經濟論壇20日舉行，桃園市長鄭文燦就桃園經驗發表演講，吸引滿場民眾聆聽。（范揚光攝）

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中國時報
／桃園報導

3R原則邁進，桃園市長鄭文燦推動綠色產業為桃園新特色！鄭文燦指出，桃園是產業的重鎮，市府以循環經濟的精神推動各項政策，往Reduce（減少使用） 、Reuse （物盡其用）及 Recycle （循環再造）的環保3R原則邁進，並在「2018桃園農業博覽會」中具體展現，讓循環經濟成為桃園工業發展的新方向。

鄭文燦說，桃園是台灣產業聚落最完整的城市，工業產值1年約3兆元，每年人口平均成長約4萬人，都居全台之首。桃園的環境負擔較重，用電量占全國用電量13.6％，排名全國第2，有必要推動循環經濟。

為能早日落實循環經濟發展目標，桃園市府多管齊下，積極推動低碳城市、再生能源發電、資源再利用、綠色運輸、汙染減量等措施。他舉例說，桃園市府制定《桃園市發展低碳綠色城市自治條例》，規定全市用電大戶應於用電或適當場所，設置一定裝置容量以上的太陽能、風能或其他綠能等設備，目前公告用戶為達5000kW以上，共有96家，已完成建置14家。在「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」方面，選擇適當區位埤塘設置，但為更細緻地友善環境，列入濕地保護範圍的600口埤塘不會設，其他如龍潭大池、慈湖等觀光景點也不會設置，兼顧綠能、景觀及生態，讓埤塘光電與原有生態不產生衝突。

廢棄物處理上，桃園是全台環保產業的重鎮，鄭文燦說，桃園約有300家廢棄物處理廠，其中桃園環保科技園區有23家工廠，都是資源再生利用的典範，也都設置屋頂型太陽能光電，以循環經濟形成環保產業鏈，像是廢棄燈管回收的玻璃再生利用，另廢棄輪胎回收後也可作瀝青使用。

除宏觀地制定各項願景目標，桃園市府也就市民需求，推動許多貼心的循環利用服務。鄭文燦說，市府成立「玩具圖書館」，讓市民可將積木、電子玩具等二手玩具送至圖書館共享，猶如玩具的復活節；另也設置「桃園市輔具資源中心」，提供市民捐贈二手輔具，經輔具資源中心修繕後，再提供給有需求的市民。

(中國時報)

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