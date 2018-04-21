廚餘堆肥 新北把ㄆㄨㄣ變黑金

新北市板橋沙崙國小加入有機校園計畫，蔬菜自己種，環保吃得安心。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市身為台灣第一大城市，廚餘每日回收量高達328萬公噸，是全國之冠，新北市透過多元管道，將廚餘變為搶手豬飼料，更製作有機堆肥，推廣到各校園與家庭，讓「ㄆㄨㄣ」變「黑金」，不僅降低焚化爐負荷量，更降低對環境的汙染及破壞。

新北市2010年12月1日全面實施垃圾費隨袋徵收後，垃圾量由2008年每日2497公噸減為2017年的1440公噸，減量效益高達42％，每戶每年垃圾費由1107元減為375元，符合用多少付多少精神。

新北市環保局表示，資源垃圾及廚餘分類後，不僅可享有少丟垃圾少付費好處，更帶動廚餘回收量提升，新北市2017年廚餘回收量高達每日328公噸，占全國廚餘回收量的20.6％。

環保局說，新北市回收廚餘分為養豬廚餘及堆肥廚餘，2017年堆肥廚餘佔56％，養豬廚餘佔44％，因應物料上漲，養豬廚餘去年創下平均每公噸800元價格，讓本來乏人問津的「ㄆㄨㄣ」一夕間身價飆漲，也讓市庫入帳不少。

新北市也推動廚餘多元再利用，鼓勵民眾、機關學校等自主性堆肥，攪碎後的固態廚餘，可加入適量比例菌種、木屑，經翻堆以及發酵程序，可將廚餘變身為俗稱「黑金」的有機肥料。

此外，民眾更可拿資收物來環保局所屬清潔隊兌換有機堆肥，將廚餘再利用後產生的有機堆肥使用在屋頂農場，當個開心農夫，逐步邁向環保署推動的垃圾全回收、零廢棄的目標。

新北市也推出廚餘再利用及有機校園計畫，讓師生與家長一同參與，由各班認養種植不同有機蔬菜，把校園落葉、廚餘回收利用製成堆肥，讓學童體驗都市農園樂趣。

環保局也在校園空間設置「堆肥廚餘轉化設備」、「生態教學教室」及「有機菜園」三項設施，迄今已經輔導42家次國小投入有機校園計畫，初步統計補助種植面積已經達到1313.5平方公尺，足足有3個籃球場的大小，每月可以生產2噸作物，可以供應3000位小朋友食用，未來將由校園進一步推廣至鄰近社區，擴大廚餘有機再利用效益。

(中國時報)

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