家長會長挺柯 選票抵制綠營

2018年04月21日 04:10 中國時報 張潼 ／女台北報導 ／女台北報導

台北市長柯文哲20日到社子島富安國小出席「行動社子島 VR我的家」行動學習發表會，宣布未來2年要讓高中以下學校智慧化、落實網路人權。針對民進黨籍的台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州甫在臉書上力挺柯文哲，還稱若綠營議員繼續罵柯，要號召家長會長用選票抵制，對此，柯則回應，應該是他被抹黑、抹紅太過頭，引起（家長）反彈，至於他自己只是做好該做的事而已。

被抹黑抹紅引起反彈

謝俊州19日在臉書發文指出，他自己是民進黨員，但他支持柯文哲連任。謝說，柯P為了教育，沒讓家長失望過，有些人卻硬要把市長選舉搞成統獨議題；因此，如果年底選戰，哪個民進黨議員參選人嫌自己票太多，那就繼續照三餐罵柯P，要去參加422反柯遊行也可以，但他會號召旗下家長會長，用選票抵制。

對於家長會長力挺，且大力讚賞教育政策的成果，柯文哲表示，應該是他被抹黑、抹紅太過頭，引起（家長）反彈，並謙稱對教育只是做該做的事而已。

若嫌票多可繼續罵柯

柯文哲也在活動中表示，即使在資本主義的社會，醫療和教育正義仍要維持，教育是促進社會流動重要的原因，讓窮人可以翻身；不過，網路興起之後，如果小朋友沒錢買手機、平板，家裡也沒電腦或網路，根本沒機會競爭，就算在台北市，也有些弱勢地區需要政府優先做雙語教育、E化工作，例如富安國小143個學生，就是台北市第一所達到中高年級「一生一平板」的學校。

柯文哲進一步宣示，108學年度希望達成全市236所公立高中職、國中小全面參與行動學習計畫、每年有20萬3000名學生能擁有平板；2年內，高中以下校園要建立光纖網路相關設備、教室內建置大尺寸螢幕；酷課雲部分，也會持續上傳免費教學影片。

他強調，如果學校不智慧化、落實網路人權，他預估30年內台灣不會再有三級貧戶當上總統，這代表教育讓窮人翻身的功能消失，市府會把這列為重要工作。

(中國時報)