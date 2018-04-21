民進黨頻示弱 市議員憂影響選情

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中國時報
／台北報導

年底台北市長選舉，民進黨是否要提名人選或禮讓現任市長柯文哲引發關注。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，是否禮讓柯文哲現在是民進黨很大麻煩，因為來自基層和各方壓力，情勢有越來越逼民進黨提名的味道，但最終結果還是尊重選對會。

對於是否建議蔡英文總統，在台北市長選舉自提人選或禮讓柯文哲？柯建銘說，他沒有權建議，因為他不是選對會成員，蔡總統或選對會也不會問他，但相信總統有智慧解決這個問題。

柯建銘也說，他曾私下跟柯文哲講，搞政治不要亂講話得罪人，但柯文哲個性就是如此，很有自己的看法。他舉例，先前告訴柯文哲要忍耐，結果2、3天後，柯文哲又不節制了。

綠委姚文智發起「422機蛋大遊行」，號召民眾換市長，民進黨北市議會黨團總召李慶鋒20日接受電台節目專訪指出，有人稱執政黨表態要參選台北市長的人選不夠強，還指參選人排名第三，李慶鋒表示，這是示弱，他要提醒民進黨領導者、操盤者或選對會，頻頻示弱是代表民進黨不夠強，一定會影響市議員選舉。

主持人提問，目前綠營基層反柯聲浪四起，是否意味與柯文哲合作空間愈來愈小？李慶鋒說，是否禮讓柯，不是要黨中央現在就決定，國民黨人選5月就會確定，現在必須開始沙盤推演並和基層溝通，但到目前為止，黨中央都沒有來討論。

至於民進黨屆時真的禮讓柯P怎麼辦？李說，他選舉時就不會跟柯文哲同台，也不找柯錄音、錄影。此外，李慶鋒呼籲民進黨支持者一定要參加「422機蛋大遊行」，他強調，這與討厭柯文哲無關，而是民進黨20年來沒有在台北市執政，對首都發展的願景是空洞的，這場遊行是讓支持者為台北願景及民進黨政治負責而上街頭，讓基層了解民進黨對北市的想法是什麼。

姚文智昨天召開行前記者會，呼籲台北市民一起站出來，守護台灣價值、捍衛國家首都。姚文智表示，422大遊行將會是守護台灣價值最重要的一天，若是不上街頭展現捍衛台灣價值的決心，國家首都將會被兩岸一家親的信奉者侵略出賣。遊行預計下午1點半從民權公園集結，行經松山機場後、沿著光復北路、光復南路經大巨蛋，抵達國父紀念館，將邀請表演團體和來賓演講。

(中國時報)

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