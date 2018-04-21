蔡：兩岸維持現狀立場不變

蔡英文總統（中）訪問非洲友邦史瓦濟蘭，19日（當地時間）晚間在Mavuso Trade Center國際會議中心出席史國國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）（左）50歲的生日宴，與皇室成員一同替史王慶生。（總統府提供）

友善列印
中國時報
／史瓦濟蘭報導
蔡英文總統與媒體茶敘重點

史瓦濟蘭昨舉行獨立50周年紀念，在返台前夕蔡總統與媒體茶敘，並「不設限」回答所有問題。面對大陸積極在非洲布局，台灣邦交國是否會拉警報？首次訪非的蔡總統說，「我們確實看到一些積極性作為，但我們有我們經營非洲的方式與做法。」至於行政院長賴清德多次表達自己是「務實台獨工作者」，蔡英文說，賴清德是表現務實的一面，但整個政府團隊對兩岸政策立場是「維持現狀」，也會善盡維持區域穩定的責任。

蔡總統4天3夜的史瓦濟蘭非洲行，將在21日結束，蔡總統一行隨即將在今天返國。昨針對此行，傳出台灣方面對史王50、50大典贊助不少，是否對史國進行金錢外交？蔡總統說，「當然是不接受！」外交部長吳釗燮補充說，「那是假的消息。」

對這次出訪採取直飛未過境第三國，蔡總統說，主要是到訪目的是參加史國50、50雙慶大典，時間已訂，行程安排上確實受到客觀因素限制，才決定簡化行程、縮短時間。

蔡總統指出，友誼維繫除長久累積外，也要看未來發展，她跟史王會面時，就提到期待跟台灣發展更多經貿關係。

她告訴史王，台灣經貿辦事處已準備好對史瓦濟蘭開放牛肉、蔗糖、松木及在莫三比克捕獲海產進口，都可到台灣，當然進口要件是符合檢疫規定。同時，雙方同意簽署經濟合作協議，提供關稅優惠，相關細節要看後續談判過程，但會開始積極處理。

蔡總統也鼓勵台商把史國當作布局非洲起點，隨團華南銀行副董事長林知延表示，考慮到史國設立分行。

當然互惠合作不只經貿，蔡總統也宣布教育、農業兩計畫，一是紮根教育計畫，提供100個獎學金名額，幫助優秀清寒學生，在SCOT技術學院完成3年學程；另方面，還有溫室計畫，選定4偏鄉區域，為當地婦女提供系列育苗產銷系列，讓婦女成為經濟裴利、農業推廣種子。

這次出訪受到熱情接待，蔡總統說，感受兩國邦誼很穩固，這就是所謂踏實外交，透過親身經歷、體驗、持續加深彼此友誼，達到雙贏局面。

(中國時報)

民進黨頻示弱 市議員憂影響選情 侯全力戰蘇「市民才是最大咖」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。